Quốc tế

Iran thông báo "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz, ông Donald Trump "cảm ơn"

Thu Hương

(NLĐO) - Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả tàu thương mại theo lộ trình phối hợp trong suốt thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon.

Ngày 17-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết: "Phù hợp với lệnh ngừng bắn tại Lebanon, việc đi lại của tất cả tàu thương mại qua eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo lộ trình phối hợp đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố".

Iran thông báo "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn - Ảnh 1.

Tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hai tuần. Hình ảnh ghi nhận từ Oman ngày 8-4. Ảnh: Anadolu.

Phản hồi về động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã thông báo eo biển Hormuz hiện "MỞ CỬA HOÀN TOÀN VÀ SẴN SÀNG CHO VIỆC LƯU THÔNG TOÀN DIỆN", đồng thời gửi lời "cảm ơn Iran".

Tuy nhiên, trong một bài đăng khác trên Truth Social, tổng thống Mỹ nhấn mạnh lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran "sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi giao dịch của chúng ta với Iran hoàn tất 100%". 

Ông nói thêm quy trình này "nên diễn ra nhanh chóng vì hầu hết các điểm chính đều đã được thương lượng".

Trước đó, Mỹ đã triển khai lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran để đáp trả việc nước này đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch qua Hormuz. 

Vào ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa này đã được "thực hiện đầy đủ".

Thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận biến động mạnh sau thông báo trên khi giá dầu giảm hơn 11%, theo CNBC. 

Trước đó, vào ngày 7-4, ông Donald Trump từng đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa eo biển, song tiến trình này gặp trở ngại khi các bên tranh chấp về điều khoản thỏa thuận.

Trong ngày 16-4, dữ liệu từ Marine Traffic ghi nhận một tàu chở dầu treo cờ Pakistan đã rời vịnh qua eo biển Hormuz.

Xung đột Trung Đông 17-4: Iran tuyên bố "vẫn sẵn sàng bóp cò", tín hiệu tích cực xuất hiện

Xung đột Trung Đông 17-4: Iran tuyên bố "vẫn sẵn sàng bóp cò", tín hiệu tích cực xuất hiện

(NLĐO) - Phóng viên Al Jazeera cho biết ở Islamabad - Pakistan đã xuất hiện các "tín hiệu hy vọng" về vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran.

Iran lại "lắc đầu" trước tuyên bố hạt nhân của ông Donald Trump

(NLĐO) - Iran vừa bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đồng ý giao nộp kho uranium làm giàu.

Mỹ gấp rút điều lực lượng, quyết xử lý thủy lôi tử thần ở Hormuz?

(NLĐO) - Việc rà phá thủy lôi có thể do thiết bị không người lái dưới nước, tàu chiến ven biển trang bị gói thiết bị chống thủy lôi và trực thăng thực hiện.

