Iran thông báo "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz, ông Donald Trump "cảm ơn"

Ngày 17-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết: "Phù hợp với lệnh ngừng bắn tại Lebanon, việc đi lại của tất cả tàu thương mại qua eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo lộ trình phối hợp đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố".

Tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hai tuần. Hình ảnh ghi nhận từ Oman ngày 8-4. Ảnh: Anadolu.

Phản hồi về động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã thông báo eo biển Hormuz hiện "MỞ CỬA HOÀN TOÀN VÀ SẴN SÀNG CHO VIỆC LƯU THÔNG TOÀN DIỆN", đồng thời gửi lời "cảm ơn Iran".

Tuy nhiên, trong một bài đăng khác trên Truth Social, tổng thống Mỹ nhấn mạnh lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran "sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi giao dịch của chúng ta với Iran hoàn tất 100%".

Ông nói thêm quy trình này "nên diễn ra nhanh chóng vì hầu hết các điểm chính đều đã được thương lượng".

Trước đó, Mỹ đã triển khai lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran để đáp trả việc nước này đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch qua Hormuz.

Vào ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa này đã được "thực hiện đầy đủ".

Thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận biến động mạnh sau thông báo trên khi giá dầu giảm hơn 11%, theo CNBC.

Trước đó, vào ngày 7-4, ông Donald Trump từng đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa eo biển, song tiến trình này gặp trở ngại khi các bên tranh chấp về điều khoản thỏa thuận.

Trong ngày 16-4, dữ liệu từ Marine Traffic ghi nhận một tàu chở dầu treo cờ Pakistan đã rời vịnh qua eo biển Hormuz.