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Quốc tế

Ông Donald Trump tiết lộ hàng chục tên lửa Tomahawk đồng loạt nã vào Iran

Tường Như

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11-6 cho biết đã hoàn tất đợt không kích mới vào nhiều mục tiêu ở Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, các cuộc tấn công nhắm vào năng lực giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc và các trận địa phòng không của Iran. 

CENTCOM khẳng định các đòn đánh sử dụng vũ khí chính xác nhằm loại bỏ những mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và các tàu thương mại quốc tế hoạt động trong khu vực.

Mỹ tuyên bố hoàn tất đợt không kích mới vào Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ cho rằng chiến dịch được thực hiện để đáp trả những gì Washington gọi là "hành động gây hấn liên tục" từ phía Tehran.

CENTCOM đồng thời tuyên bố lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Trong khi đó, trả lời Fox News, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ đã sử dụng 49 tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, trong đó có những địa điểm chỉ cách thủ đô Tehran khoảng 64 km.

Ông Donald Trump cũng cho biết các máy bay chiến đấu Mỹ đang tiếp tục hoạt động trên không phận Iran, tập trung phá hủy các hệ thống radar và phòng không ở khu vực Tây Nam nước này, gần vịnh Ba Tư.

Theo Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ còn tuyên bố nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận do các nhà đàm phán Mỹ đưa ra, Washington sẽ tiếp tục mở các đợt không kích mới ngay trong đêm tiếp theo.

Tổng thống Donald Trump đồng thời khẳng định một số quan chức cấp cao Iran đã liên lạc với ông và đề nghị Mỹ chấm dứt các cuộc ném bom.

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