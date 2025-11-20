"Ông giáo" trẻ với hướng rẽ từ kiếm tiền qua sư phạm

Huy cũng là giảng viên trẻ nhất đoạt giải cao tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thành phố năm 2025 do Sở GD-ĐT TP HCM vừa tổ chức.

Hạnh phúc khi chọn đúng nghề

Tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, Huy bắt đầu làm việc ở công ty. Một thời gian ngắn sau đó, Huy nhận ra việc kiếm được nhiều tiền không khiến anh thoải mái và hạnh phúc bằng việc chọn đúng nghề.

Hơn 1 năm theo nghề giáo, Huy cảm thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn và sẽ gắn bó lâu dài với giáo dục nghề nghiệp.

"Khi là sinh viên, tôi rất thích việc hướng dẫn các bạn cùng khóa và khóa dưới. Những lúc ấy, tôi cảm nhận mình có rất nhiều năng lượng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình có duyên với nghề giáo. Gia đình cũng rất ủng hộ khi nghe tôi quyết định rẽ hướng" - Huy tâm sự.

Huy nộp đơn dự tuyển vào Trường CĐ Nghề TP HCM, tham gia kỳ thi tuyển viên chức vào tháng 5-2024. Khi nhận thông báo trúng tuyển, anh vừa vui sướng, tự hào nhưng cũng xen lẫn nhiều cảm xúc lo lắng.

"Tôi chỉ là một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH, chưa có nhiều kinh nghiệm. Điều tôi tự tin nhất lúc đó chính là tuổi trẻ và sự quyết tâm, không ngại khó" – thầy Huy bộc bạch.

Nếu không để ý màu áo, có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng thầy giáo là sinh viên.

Thầy giáo 24 tuổi trong tiết dạy lý thuyết

Chia sẻ lý do vì sao chọn GDNN mà không tham gia công tác tại giáo dục ĐH, Huy cho biết đó mỗi môi trường giáo dục đều có thế mạnh riêng.

Dạy nghề vất vả vì chương trình đào tạo 70% là thực hành nhưng bù lại có nhiều thời gian gần gũi, gắn bó với học trò nhiều hơn. Đa phần thời gian học đều ở nhà xưởng, gara và đi thực tế tại doanh nghiệp.

"Những ngày đầu đứng lớp, tôi có chút ngại khi xưng hô vì khoảng cách tuổi của tôi với học trò khá gần nhau. Sau đó, tôi điều chỉnh suy nghĩ một chút. Thay vì là người thầy nghiêm khắc, tôi trở thành một người anh lớn, dẫn dắt các em nhỏ vào nghề. Sinh viên vì thế mà mạnh dạn chia sẻ những mong muốn, việc học tập từ đó cũng dễ dàng hơn" – thầy giáo trẻ cười tươi cho biết.

Học từ những cuộc thi

Hơn một năm gắn bó dưới mái trường nghề là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và đầy ắp sự kiện với thầy giáo trẻ. Với sự hỗ trợ tận tâm của lãnh đạo trường và đồng nghiệp, giảng viên trẻ có cơ hội tham gia và cọ xát trong nhiều vai trò tại các cuộc thi tay nghề.

Đặc biệt, tại Hội giảng Nhà giáo GDNN do Sở GD- ĐT TP HCM vừa tổ chức, Huy xuất sắc đoạt giải nhì – một thành tích đáng nể mà không phải ai cũng đạt được ngay trong lần đầu tham dự. Sau hội thi, Huy dự định dồn sức nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là những lĩnh vực công nghệ xe điện.

Lần đầu tranh tài tại hội giảng, thầy giáo trẻ "ẵm" giải thưởng cao

Thầy Huy (bìa trái) là một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất của hội giảng

"Nghề giáo luôn phải đi đôi với nghiên cứu và phát triển công nghệ mới để không bị lạc hậu. Những kiến thức mới học được tôi đem về chia sẻ cho sinh viên. Đó là điều tôi mong muốn đạt được trong tương lai" – Huy khẳng định.

Sau khi TP HCM sáp nhập địa giới hành chính, hội giảng thu hút số lượng lớn dự thi với 151 nhà giáo tại 49 cơ sở GDNN đăng ký tham gia. Sở GD-ĐT TPHCM đã trao 4 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba, 40 giải khuyến khích. Ngoài ra, có 69 nhà giáo được trao danh hiệu nhà giáo dạy giỏi. Đối với giải thưởng tập thể, ban tổ chức đã trao giấy khen cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Trường CĐ Nghề TP HCM dẫn đầu toàn đoàn với thành tích 1 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.



