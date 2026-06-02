Giải trí

"Ông hoàng kinh dị" Quang Tuấn tiếp tục biến hóa

Minh Khuê

(NLĐO) - Quang Tuấn - nam diễn viên tham gia rất nhiều tác phẩm kinh dị, tiếp tục với phim mới "Quỷ bắt hồn".

Nhà sản xuất phim "Quỷ bắt hồn" ngày 2-6 tung poster đầu tiên và video clip quảng bá. Quang Tuấn được giới thiệu là nam chính của phim.

Trong poster đầu tiên, nhân vật Quang Tuấn thủ vai đứng đối diện chiếc gương với những vết nứt chằng chịt. Hình ảnh phản chiếu trên gương là một thực thể dị dạng đang ngồi trên cổ Quang Tuấn, bàn tay đỏ máu siết chặt đầu anh.

Đoạn video clip quảng bá phim

Nội dung của video clip quay hình ảnh bữa tiệc sinh nhật kỳ lạ, đầy tà khí. Những y tá, bác sĩ trong sắc trắng lạnh lẽo đứng giữa đám đông trẻ nhỏ đang hòa vào buổi tiệc. Sự hiện diện của một nhân vật bí ẩn bị phủ kín bởi tấm vải trắng lập tức tạo nên cảm giác bất thường, như một dấu hiệu báo trước về bi kịch đang chờ bùng phát.

Quang Tuấn là nam diễn viên quen thuộc của khán giả màn ảnh. Ở điện ảnh, anh tham gia nhiều phim và đa số là thể loại kinh dị. Tính riêng trong năm 2026, anh tham gia 3 phim kinh dị gồm: "Quỷ nhập tràng 2", "Quỷ bắt hồn", "Sợ chỉ đỏ". Năm 2025, anh cũng tham gia hai phim kinh dị là: "Nhà ma xó" và "Quỷ nhập tràng"… Vì tham gia nhiều phim kinh dị, Quang Tuấn được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh "ông hoàng kinh dị".

Ngoài Quang Tuấn, phim còn có sự tham gia của: Đinh Y Nhung, Anh Phạm, La Thành, Uy Trần, Quốc Tân, bé Gia Phong, bé Huy Anh, bé Minh Anh, Ngân Quỳnh, Sỹ Toàn.

Phim do Hải Bùi đạo diễn, dự kiến ra rạp từ 10-7.

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn

(NLĐO) - Loạt sao showbiz Việt: Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Phương, Ma Ran Đô… tụ hội tại buổi ra mắt phim “Quỷ nhập tràng 2” có Khả Như, Quang Tuấn tham gia.

Khả Như sợ bị "thụt lùi", Quang Tuấn trân trọng mọi khen chê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Khả Như chia sẻ cô sợ nhất là đứng yên thấy bản thân cứ "thụt lùi" còn Quang Tấn thì không ngại sự so sánh.

"Vợ chồng" màn ảnh Khả Như và Quang Tuấn tái hợp

(NLĐO) - Phim "Quỷ nhập tràng 2" hé lộ các diễn viên, ngoài Khả Như còn có những gương mặt quen thuộc khác là Quang Tuấn, Vân Dung.

