Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, ông Trần Văn Khuyên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, bà Nguyễn Thị Thùy Hạnh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Thiếu tướng Trương Văn Hai - nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP HCM…

Lãnh đạo TP HCM và phường Hạnh Thông đến tham dự Đại hội

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường Hạnh Thông trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới;

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạnh Thông

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng Thương mại - Dịch vụ; Tạo môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền...

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Đảng bộ phường cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể từng giai đoạn của nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ phường cần tiếp tục nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, gắn bó mật thiết với nhân dân; Thực hiện có hiệu quả việc vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp gắn với việc chăm lo thiết thực và nâng cao cuộc sống người dân; Khẩn trương rà soát quy hoạch, không gian phát triển mới phải bám sát quy hoạch chung của TP trên cơ sở tích hợp quy hoạch, điều kiện nguồn lực của các phường 1,3,4,7 quận Gò Vấp trước đây...

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạnh Thông

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạnh Thông đã ra mắt, gồm 27 thành viên. Trong đó, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; bà Trần Ngọc Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và bà Phạm Thị Thanh Nhàn giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền gần 445 triệu đồng

Các công trình trọng điểm do Đại hội đại biểu phường Hạnh Thông, TP HCM đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Xây dựng "Tuyến đường số": Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị. - Xây dựng trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hạnh Thông. - Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. - Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non Hoa Hồng. - Mở rộng, nâng cấp hẻm 904 đường Nguyễn Kiệm. - Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Khu phố 41, 43, 45, 47, 49 phường Hạnh Thông. - Phấn đấu sửa chữa hoặc xây dựng mới 10 điểm sinh hoạt khu phố.



