Ông Lê Công Lý giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ

Ngày 18-5, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Công Lý, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng ông Lê Công Lý nhận nhiệm vụ mới

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng chỉ định ông Lê Công Lý giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngoài ra, hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố giao Quyền Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đối với ông Trần Ngọc Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng Ban Quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết Thường trực UBND thành phố vừa tiến hành họp, phân công nhiệm vụ.

Theo đó, phân công ông Lê Công Lý giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, công tác tư pháp; quản lý, chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ông Lê Công Lý nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể UBND thành phố giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.