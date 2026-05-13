Thời sự

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - Ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ngày 13-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Công Lý.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND tổ chức vào ngày 29-4, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã bầu ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu tán thành 78/79 đại biểu có mặt.

Thủ tướng phê chuẩn ông Lê Công Lý làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Ông Đồng Văn Thanh (phải) - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - chúc mừng ông Lê Công Lý sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 29-4

Ông Lê Công Lý (SN 1977; quê quán xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ) có trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, thạc sĩ quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Lê Công Lý từng giữ các chức vụ tại tỉnh Hậu Giang (cũ) như: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

Như vậy, hiện nay, UBND TP Cần Thơ có 6 phó chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Văn Hòa, ông Trần Chí Hùng, ông Vương Quốc Nam, ông Nguyễn Văn Khởi, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp và ông Lê Công Lý.

Cần Thơ kỳ vọng cú hích từ hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia TPHCM

(NLĐO) – TP Cần Thơ và Đại học Quốc gia TPHCM ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao

Thông điệp mạnh mẽ của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về mục tiêu tăng trưởng hai con số

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành rút ngắn thời gian xử lý công việc, tháo gỡ "điểm nghẽn" để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

CLIP: Bí thư Thành ủy Cần Thơ có chỉ đạo "nóng" khi kiểm tra dự án hơn 7.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Bí thư Thành uỷ Cần Thơ yêu cầu chi trả đền bù thỏa đáng, bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng 7 km.

Cần Thơ Phó Chủ tịch UBND Lê Minh Hưng Thủ tướng Chính phủ
