Ngày 6-5, tại cuộc họp thường kỳ tháng 4, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố, thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác điều hành, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu và tình trạng chậm tháo gỡ các "điểm nghẽn" ở dự án.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, bên cạnh các yếu tố khách quan như biến động giá vật liệu, nhiên liệu hay tác động của biến đổi khí hậu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là yếu tố chủ quan. Trong đó, có việc chậm ban hành cơ chế, chính sách; xử lý khó khăn, vướng mắc chưa kịp thời; tâm lý e ngại, thiếu quyết đoán, không dám đề xuất giải pháp mới.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ngoài ra, có tình trạng hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đây là vấn đề cần xem xét nghiêm túc, không loại trừ biểu hiện nhũng nhiễu. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ ra thực tế năng lực cán bộ chưa đồng đều, tâm lý dè dặt, thiếu chủ động vẫn tồn tại ở một số đơn vị. Thậm chí, có trường hợp cấp phòng đề xuất hợp lý nhưng lên đến cấp lãnh đạo lại bị "nghẽn", không được xử lý dứt điểm.

Trước thực trạng này, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở, ngành phải nâng cao trách nhiệm, mạnh dạn hơn trong tham mưu, đề xuất; phát huy vai trò tập thể trong quyết định công việc. Đồng thời, khẳng định quan điểm bố trí cán bộ dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị bám sát các chương trình, kế hoạch đã ban hành, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện; đồng thời, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

"Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Muốn đạt được, không còn cách nào khác là phải hành động quyết liệt, tháo gỡ ngay những điểm nghẽn và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị" – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.