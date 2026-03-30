Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Đức Tuy - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 13 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, với 66/66 đại biểu có mặt tán thành.

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Cao Phúc, ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng.

Cũng tại kỳ họp, với tỉ lệ 100% phiếu tán thành, ông Nguyễn Hoàng Giang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm bà Y Ngọc, ông Trần Phước Hiền, ông Nguyễn Ngọc Sâm, ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, 55 tuổi, quê Hải Phòng; trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương và Trung ương như: Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế (Văn phòng Trung ương Đảng); Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình. Tháng 6-2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 7-2024, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 8-2024, tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 1-7-2025, ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.



