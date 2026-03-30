Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Đức Tuy - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 13 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, với 66/66 đại biểu có mặt tán thành.

Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Cao Phúc, ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng.

Cũng tại kỳ họp, với tỉ lệ 100% phiếu tán thành, ông Nguyễn Hoàng Giang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm bà Y Ngọc, ông Trần Phước Hiền, ông Nguyễn Ngọc Sâm, ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, 55 tuổi, quê Hải Phòng; trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương và Trung ương như: Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế (Văn phòng Trung ương Đảng); Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình.

Tháng 6-2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 7-2024, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 8-2024, tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 1-7-2025, ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.


Kiện toàn bộ máy, Quảng Ngãi có Giám đốc Sở Tài chính

Kiện toàn bộ máy, Quảng Ngãi có Giám đốc Sở Tài chính

(NLĐO) – Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10-1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo