Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Mạnh Cường làm Chủ tịch Ủy ban Trẻ em TPHCM

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ủy ban Trẻ em TPHCM được hợp nhất từ Ủy ban Trẻ em TPHCM (cũ) và Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương (cũ) giai đoạn 2021-2030

UBND TPHCM ban hành Quyết định về việc tổ chức lại Ủy ban Trẻ em TPHCM. 

Theo đó, tổ chức lại Ủy ban Trẻ em TPHCM dưới hình thức hợp nhất Ủy ban Trẻ em TPHCM (cũ) và Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương (cũ) giai đoạn 2021-2030.

Ủy ban Trẻ em TPHCM gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 15 thành viên. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Ủy ban Trẻ em TPHCM.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trẻ em TPHCM.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trẻ em TPHCM.

Sở Y tế là Cơ quan Thường trực của Ủy ban Trẻ em TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường làm Chủ tịch Ủy ban Trẻ em TPHCM

Ủy ban Trẻ em TPHCM có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố xây dựng, tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em, lồng ghép giới trong các kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em, điều phối và huy động nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn TPHCM. 

Cạnh đó, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách và các chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn TPHCM. Hỗ trợ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ủy ban Trẻ em các xã, phường, đặc khu thực hiện các chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn quản lý. 

Chỉ đạo các ngành là thành viên Ủy ban Trẻ em thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy trình thống nhất, đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em. Đề xuất xây dựng và thực hiện những thủ tục, chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

Hợp tác quốc tế, phối hợp, vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội, các Hội đoàn quần chúng thực hiện các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật. Báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND TPHCM về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố.

Việt Nam - Lào xây dựng "lá chắn" bảo vệ trẻ em thông qua giáo dục

(NLĐO) - Việc trang bị kiến thức giới tính và kỹ năng tự bảo vệ không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ cấp thiết để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

