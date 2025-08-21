HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Minh Cảnh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lương Sơn (Thanh Hóa), ông Nguyễn Minh Cảnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 21-8, Đảng bộ xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; ông Võ Mạnh Sơn, Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và 139 đại biểu đã dự đại hội.

Ông Nguyễn Minh Cảnh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, Thanh Hóa- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030

Lương Sơn là một xã miền núi của huyện Thường Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Sau sắp sếp, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, xã Lương Sơn vẫn giữ nguyên.

Với chủ đề "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", Đại hội Đảng bộ xã Lương Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 26 chỉ tiêu trọng tâm, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; huy động hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, ông Cao Văn Cường đề nghị Đảng bộ xã Lương Sơn cần tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Ông Nguyễn Minh Cảnh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, Thanh Hóa- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn nhiệm kỳ 2025-2030

Cần cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động, đề án sát thực tiễn; lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ lộ trình.

Đặc biệt, ông Cao Văn Cường lưu ý xã Lương Sơn cần triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66 và 68) coi đây là định hướng quan trọng để đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống; đồng thời khơi dậy và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đã đề ra...

Tại Đại hội, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030; ông Nguyễn Minh Cảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Minh Cảnh sinh năm 1980, quê quán huyện Thọ Xuân (cũ), nay là xã xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa. Ông Cảnh đã có 15 năm liên tục công tác tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa và kinh qua các vị trí như: Phó Ban Tổ chức, Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công. Tháng 3-2023, ông Nguyễn Minh Cảnh được bổ nhiệm giữ chức, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 1-7-2025, sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, ông Nguyễn Minh Cảnh được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn.

    Thông báo