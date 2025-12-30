HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ông Nguyễn Quốc Dũng được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá Đồng Nai là địa bàn có vị thế đặc biệt của vùng Đông Nam Bộ

Ngày 30-12, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Quốc Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Dũng phát biểu

Tại Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai gồm 44 ủy viên; Ban Thường vụ 12 ủy viên; 4 Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra gồm 15 ủy viên, bảo đảm bộ máy lãnh đạo đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Theo định hướng, hằng năm Công đoàn tỉnh phấn đấu phát triển thêm khoảng 30.000 đoàn viên; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và 90% cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng. Mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh phấn đấu đạt 900.000 đoàn viên, 100% đơn vị có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và truyền thông.

“Công đoàn các cấp cần bám sát cơ sở, tăng đối thoại, thương lượng thực chất, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và an toàn lao động”- ông Dũng khẳng định.

Ông Nguyễn Quốc Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu tại đại hội, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá Đồng Nai là địa bàn có vị thế đặc biệt của vùng Đông Nam Bộ, nơi đang triển khai nhiều dự án hạ tầng và công trình trọng điểm quốc gia. Khi các dự án lớn hoàn thành, dòng vốn đầu tư và lao động sẽ gia tăng mạnh mẽ, vừa mở rộng không gian hoạt động cho công đoàn, vừa tạo áp lực lớn trong việc chăm lo nhà ở, trường lớp, y tế cho người lao động.

Ông Nguyễn Quốc Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - Ảnh 4.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ông Nguyễn Quốc Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai - Ảnh 5.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Từ đó, bà Xương nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đo đếm được kết quả. Tinh thần xuyên suốt là giảm hội họp, tăng hành động; giảm khẩu hiệu, tăng kết quả; lấy sự hài lòng của đoàn viên và người lao động làm thước đo cuối cùng.

Bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, cho biết nhiệm kỳ qua, Công đoàn tỉnh tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh.

Toàn tỉnh đã phát triển gần 160.000 đoàn viên, thành lập mới 442 Công đoàn cơ sở; giới thiệu hơn 9.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 3.400 người được kết nạp, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Công đoàn với hệ thống chính trị.

Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Công đoàn tỉnh Đồng Nai chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt. Phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng.

Công tác chăm lo đời sống, phúc lợi cho đoàn viên và người lao động tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các chương trình như Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Lễ cưới tập thể, Bữa cơm Công đoàn, Chuyến tàu – Chuyến xe Công đoàn được triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Trong 3 năm qua, Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ sửa chữa 15 căn và xây mới 84 căn nhà Mái ấm Công đoàn với mức hỗ trợ từ 15-50 triệu đồng/căn. Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ thêm 90 căn nhà, tổng kinh phí hơn 4,7 tỉ đồng. Công tác chăm lo con em công nhân cũng được chú trọng, với hơn 324.000 lượt cháu được khen thưởng, tổng kinh phí trên 100 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động tiếp tục được nâng cao. Công đoàn tỉnh đã ký mới 431 thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số lên 1.384 thỏa ước tại 1.690 doanh nghiệp, đạt tỉ lệ gần 82%. Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn đã tư vấn cho hơn 7.500 người lao động, trực tiếp bảo vệ quyền lợi cho hơn 5.000 trường hợp bị xâm hại...


tỉnh đồng nai chăm lo người lao động Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai Ông Nguyễn Quốc Dũng
