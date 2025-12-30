Lan tỏa an sinh

Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, tại phường Bình Hưng Hòa, Công đoàn phường phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân (CN) TP HCM ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên CN số 56, tại địa chỉ 141/12 Ấp Chiến Lược.

Huy động mọi nguồn lực xã hội

Cùng với việc ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên CN, Công đoàn phường Bình Hưng Hòa còn phối hợp ra mắt Tổ thanh niên CN nòng cốt, hình thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và triển khai các mô hình trang trí như "Khu lưu trú rực rỡ sắc cờ Tổ quốc", tranh tường chào mừng đại hội… Qua đó tạo diện mạo mới, khang trang cho khu nhà trọ.

Tại buổi ra mắt, người lao động (NLĐ) và con em họ được tham gia nhiều sân chơi bổ ích. Dịp này, 79 CN sản xuất giỏi, thanh niên CN nòng cốt và các em thiếu nhi hiếu học đang sinh sống tại khu lưu trú cũng được nhận những phần quà nghĩa tình từ ban tổ chức.

Công đoàn phường Bình Hưng Hòa phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân .Ảnh: MAI CHI

Theo Công đoàn phường Bình Hưng Hòa, khu lưu trú hiện có 41 phòng trọ với hơn 160 người, chủ yếu là CN và lao động tự do, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc ra mắt khu lưu trú văn hóa không chỉ mang ý nghĩa là công trình chào mừng đại hội mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và chủ nhà trọ trong chăm lo đời sống NLĐ.

Anh Trần Thanh Tiền - người thuê trọ - bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng khu lưu trú văn hóa sẽ giúp cư dân được quan tâm, chăm lo tốt hơn, từng bước hình thành môi trường sống ổn định, nhân văn.

Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng đại hội, tại phường An Hội Tây, Công đoàn phường đã ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các doanh nghiệp (DN) nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên - lao động. Theo ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Tây, chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Công đoàn và DN, giúp đoàn viên tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu chất lượng với mức giá ưu đãi 5% - 50%.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, việc huy động các nguồn lực xã hội là hướng đi quan trọng giúp Công đoàn chăm lo tốt hơn cho đoàn viên - lao động. Ông đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục mở rộng hợp tác với DN để mang lại thêm nhiều chương trình phúc lợi thiết thực.

Bám sát nguyện vọng

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, LĐLĐ thành phố đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, động viên, chăm lo hàng trăm NLĐ đang ngày đêm làm việc tại các công trình trọng điểm, tiêu biểu là công trình đường Vành đai 3.

Tại các điểm đến, lãnh đạo LĐLĐ thành phố bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của các tập thể, đoàn viên - lao động đã không quản khó khăn, làm việc khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, ghi nhận vai trò của Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Quản lý dự án) trong tham mưu, tổ chức các hoạt động chăm lo, giám sát điều kiện làm việc cho NLĐ.

Dịp này, LĐLĐ TP HCM đã trao 100 triệu đồng để triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động đang làm việc tại công trình đường Vành đai 3. Tiếp nhận kinh phí, ông Phan Văn Hiền, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án, cho biết sự hỗ trợ của LĐLĐ thành phố là nguồn động viên rất thiết thực.

Theo ông Hiền, trong 3 tháng qua, các đơn vị đã tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, nhiều hạng mục thực hiện cả ban đêm để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12. "Với phần quà từ LĐLĐ thành phố, chúng tôi đã trực tiếp đến từng vị trí thi công để thăm hỏi, trao quà tận tay NLĐ" - ông Hiền chia sẻ.

Song song với chăm lo vật chất, các cấp Công đoàn TP HCM còn triển khai nhiều công trình hướng đến nâng cao đời sống văn hóa, thể dục - thể thao cho NLĐ. Tiêu biểu, Công đoàn Công ty TNHH Găng tay Y tế Xanh (xã Bàu Bàng) đã phối hợp với ban giám đốc ra mắt công trình sân pickleball phục vụ miễn phí cho NLĐ.

Gần đây nhất, LĐLĐ TP HCM đã khởi công dự án nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động thành phố, với tổng mức đầu tư gần 85 tỉ đồng. Dự án gồm 2 hạng mục chính: xây mới khối nhà đa năng 3 tầng hiện đại, diện tích sàn 4.642 m², sức chứa hơn 800 người; đồng thời nâng cấp toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan.