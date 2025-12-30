HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lan tỏa an sinh

MAI CHI - THANH NGA

Công đoàn TP HCM triển khai nhiều công trình nhằm tạo môi trường sống tốt hơn, an toàn hơn cho đoàn viên - lao động

Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, tại phường Bình Hưng Hòa, Công đoàn phường phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân (CN) TP HCM ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên CN số 56, tại địa chỉ 141/12 Ấp Chiến Lược.

Huy động mọi nguồn lực xã hội

Cùng với việc ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên CN, Công đoàn phường Bình Hưng Hòa còn phối hợp ra mắt Tổ thanh niên CN nòng cốt, hình thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và triển khai các mô hình trang trí như "Khu lưu trú rực rỡ sắc cờ Tổ quốc", tranh tường chào mừng đại hội… Qua đó tạo diện mạo mới, khang trang cho khu nhà trọ.

Tại buổi ra mắt, người lao động (NLĐ) và con em họ được tham gia nhiều sân chơi bổ ích. Dịp này, 79 CN sản xuất giỏi, thanh niên CN nòng cốt và các em thiếu nhi hiếu học đang sinh sống tại khu lưu trú cũng được nhận những phần quà nghĩa tình từ ban tổ chức.

Lan tỏa an sinh - Ảnh 1.

Công đoàn phường Bình Hưng Hòa phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM ra mắt khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân .Ảnh: MAI CHI

Theo Công đoàn phường Bình Hưng Hòa, khu lưu trú hiện có 41 phòng trọ với hơn 160 người, chủ yếu là CN và lao động tự do, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc ra mắt khu lưu trú văn hóa không chỉ mang ý nghĩa là công trình chào mừng đại hội mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và chủ nhà trọ trong chăm lo đời sống NLĐ. 

Anh Trần Thanh Tiền - người thuê trọ - bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng khu lưu trú văn hóa sẽ giúp cư dân được quan tâm, chăm lo tốt hơn, từng bước hình thành môi trường sống ổn định, nhân văn.

Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng đại hội, tại phường An Hội Tây, Công đoàn phường đã ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các doanh nghiệp (DN) nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên - lao động. Theo ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Tây, chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Công đoàn và DN, giúp đoàn viên tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu chất lượng với mức giá ưu đãi 5% - 50%.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, việc huy động các nguồn lực xã hội là hướng đi quan trọng giúp Công đoàn chăm lo tốt hơn cho đoàn viên - lao động. Ông đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục mở rộng hợp tác với DN để mang lại thêm nhiều chương trình phúc lợi thiết thực.

Bám sát nguyện vọng

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, LĐLĐ thành phố đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, động viên, chăm lo hàng trăm NLĐ đang ngày đêm làm việc tại các công trình trọng điểm, tiêu biểu là công trình đường Vành đai 3.

Tại các điểm đến, lãnh đạo LĐLĐ thành phố bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của các tập thể, đoàn viên - lao động đã không quản khó khăn, làm việc khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, ghi nhận vai trò của Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Quản lý dự án) trong tham mưu, tổ chức các hoạt động chăm lo, giám sát điều kiện làm việc cho NLĐ.

Dịp này, LĐLĐ TP HCM đã trao 100 triệu đồng để triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động đang làm việc tại công trình đường Vành đai 3. Tiếp nhận kinh phí, ông Phan Văn Hiền, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án, cho biết sự hỗ trợ của LĐLĐ thành phố là nguồn động viên rất thiết thực.

Theo ông Hiền, trong 3 tháng qua, các đơn vị đã tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, nhiều hạng mục thực hiện cả ban đêm để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12. "Với phần quà từ LĐLĐ thành phố, chúng tôi đã trực tiếp đến từng vị trí thi công để thăm hỏi, trao quà tận tay NLĐ" - ông Hiền chia sẻ.

Song song với chăm lo vật chất, các cấp Công đoàn TP HCM còn triển khai nhiều công trình hướng đến nâng cao đời sống văn hóa, thể dục - thể thao cho NLĐ. Tiêu biểu, Công đoàn Công ty TNHH Găng tay Y tế Xanh (xã Bàu Bàng) đã phối hợp với ban giám đốc ra mắt công trình sân pickleball phục vụ miễn phí cho NLĐ.

Gần đây nhất, LĐLĐ TP HCM đã khởi công dự án nhà thi đấu đa năng Cung Văn hóa Lao động thành phố, với tổng mức đầu tư gần 85 tỉ đồng. Dự án gồm 2 hạng mục chính: xây mới khối nhà đa năng 3 tầng hiện đại, diện tích sàn 4.642 m², sức chứa hơn 800 người; đồng thời nâng cấp toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan. 

Tin liên quan

Kiến tạo mạng lưới an sinh xã hội từ cơ sở

Kiến tạo mạng lưới an sinh xã hội từ cơ sở

Chính quyền nhiều phường - xã tại TP HCM chủ động kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo người dân khó khăn bằng những việc làm cụ thể, kịp thời và bền vững

Lấp đầy khoảng trống an sinh xã hội

Khi địa bàn mở rộng, các hoạt động an sinh xã hội ở cơ sở là điều mà nhiều người dân mong chờ

Hướng tới an sinh bền vững

Những năm gần đây, số người tham gia BHXH tự nguyện có xu hướng tăng, nhất là sau khi Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ mức đóng

môi trường sống lao động tự do tổ chức Công đoàn công đoàn cơ sở đánh giá cao Vành đai 3 đời sống văn hóa Cung Văn hóa Lao động hạ tầng kỹ thuật diện tích sàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo