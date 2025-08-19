Chiều 19-8, Đảng bộ phường Đông Hòa, TP HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP HCM, tham dự và chỉ đạo đại hội.

Phường Đông Hòa được sáp nhập từ các phường Đông Hòa, Bình Thắng, Bình An của TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, hiện có 48 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 1.718 đảng viên; dân số của phường 97.866 người.

Ông Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Hòa

Đây là phường có cửa ngõ giao thương với Đồng Nai, với hệ thống giao thông quan trọng như quốc lộ 1; đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Vành đai 3 TP HCM...

Phường có cảng sông Bình Dương, làng Đại học Quốc gia TP HCM, nơi đây cũng rất sôi động với các dự án bất động sản nhà ở chung cư.

Ông Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Tại đại hội, ông Dương Anh Đức đề nghị phường Đông Hòa phát huy lợi thế để tập trung thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cao thông qua kết nối hệ thống giáo dục và liên kết với các đơn vị của Đại học quốc gia TP HCM, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Phường Đông Hòa có vị trí chiến lược quan trọng, cửa ngõ kết nối với tỉnh Đồng Nai

Phường cũng cần tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ-thương mại có giá trị gia tăng cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Tại đại hội đã công bố các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đối với ông Nguyễn Công Danh; ông Lê Thanh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Võ Trọng Tài, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa.

