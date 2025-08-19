Ông Phạm Hưng Quốc Bảo làm Bí thư phường Phú Thọ Hòa

Chiều 19-8, Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa, TP HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM tham dự và chỉ đạo đại hội.



Đại hội ra mắt Ban Chấp hành phường Phú Thọ Hòa gồm 29 thành viên. Trong đó, ông Phạm Hưng Quốc Bảo làm Bí thư, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Trần Tú làm phó Bí thư; ông Nguyễn Công Chánh làm Chủ tịch UBND.

Với phương châm "đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo", các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận và thống nhất thông qua 33 chỉ tiêu; 9 chương trình trọng điểm.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM tham dự và chỉ đạo đại hội

Nổi bật là 6 công trình trọng điểm, gồm: sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 15 tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường; sửa chữa, cải tạo, xây dựng ít nhất 2 trường học trên địa bàn phường; mở rộng nút giao Bình Long - Gò Dầu đủ lộ giới 20m; cải tạo, nâng cấp ít nhất 1 hoa viên, mảng xanh, có dụng cụ thể dục thể thao; xây dựng, sửa chữa, chống dột 10 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền về nhân vật, sự kiện lịch sử tại một số tuyển đường trọng điểm trên địa bàn phường.

Ông Phạm Hưng Quốc Bảo làm Bí thư phường Phú Thọ Hoà

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Đảng bộ phường đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Bà nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, linh hoạt, gần dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đa dạng hoá nguồn phát triển đảng viên mới và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Ông Phạm Hưng Quốc Bảo khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy. Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tập trung đột phá trong công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 – 2030.