Chiều 14-8, Đảng bộ phường Bình Trưng (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư phường Bình Trưng, TP HCM.

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Chủ đề Đại hội là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh ổn định" và phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Phường Bình Trưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và một phần diện tích, dân số phường An Phú, tổng diện tích là 14,82 km, có 35.965 hộ gia đình với 121.382 nhân khẩu.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Trưng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Trần Quốc Trung làm Bí thư Đảng uỷ phường Bình Trưng.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Trưng, cho hay đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới của Đảng bộ phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng bộ phường Bình Trưng, TP HCM.

Ông Trần Quốc Trung cho hay dịp này cũng để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, xác định, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Trưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân trong giai đoạn 2025 - 2030 và các năm tiếp theo.