Oscar 2026 gay cấn

Ở hạng mục "Phim hay nhất", 2 tác phẩm ở thế "giằng co" là "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson và "Sinners" do Ryan Coogler đạo diễn. Đôi lúc, phần thắng nghiêng nhiều về "One Battle After Another" nhưng cũng có thời điểm lợi thế lại đang mỉm cười với "Sinners".

Bám đuổi "sát nút"

Phim "Sinners" là tác phẩm làm nên lịch sử khi có đến 16 đề cử tại Oscar 2026 - trở thành phim có nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng. Những tác phẩm lập kỷ lục này trước đó là "All About Eve", "Titanic", "La La Land" với cùng 14 đề cử. Lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ, "Sinners" có sự tham gia của tài tử Michael B. Jordan trong 2 vai anh em sinh đôi tội phạm trở về quê hương ở miền Nam Mỹ, trong thời kỳ "luật Jim Crow".

Đây là hệ thống luật lệ áp đặt chế độ phân chia chủng tộc các tiểu bang và địa phương ở miền Nam nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. "Jim Crow" là thuật ngữ miệt thị người Mỹ gốc Phi và luật này bị bãi bỏ vào năm 1965. Hai anh em sinh đôi mở một quán rượu cho cộng đồng người da màu tại địa phương. Họ phải đối mặt với một thế lực tà ác siêu nhiên.

Leonardo DiCaprio (thứ 2 từ trái sang) và đạo diễn Paul Thomas Anderson cùng cộng sự sau khi nhận giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất” và “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” cho phim “One Battle After Another” tại lễ trao Giải BAFTA lần thứ 79 vào cuối tháng 2-2026. (Ảnh: AP)

Phim thu về được hơn 370 triệu USD phòng vé, còn kinh phí 90 - 100 triệu USD. Phim nhận được những bình luận tốt từ phía giới chuyên môn với 97% "độ tươi" từ 429 bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Khán giả được CinemaScore khảo sát đã cho phim điểm trung bình là "A" trên thang điểm từ A+ đến F.

Cây bút Peter Travers của ABC News tuyên bố "Sinners" là phim hay nhất được phát hành trong năm 2025, nhận định đây là tác phẩm hay và táo bạo nhất của đạo diễn Ryan Coogler và nam diễn viên Michael B. Jordan cho đến nay.

Điều đáng chú ý, "Sinners" đã chiến thắng hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc nhất" tại giải Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) diễn ra tối 8-3 (giờ địa phương) ở New York. Phim cũng thắng hạng mục "Dàn diễn viên xuất sắc" ở Actor Awards 2026 (tên cũ: SAG Awards). Ngoài ra, "Sinners" từng được vinh danh tại các giải: Giải Quả cầu vàng, giải thưởng Critics' Choice lần thứ 31, giải thưởng NAACP Image…

Cạnh tranh cùng hạng mục "Phim hay nhất" với "Sinners", bám đuổi gay gắt là "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết năm 1990 của tác giả Thomas Pynchon Vineland.

Trong phim, Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson, một nhà cách mạng có phong cách lập dị, luộm thuộm. Anh và vợ (do Teyana Taylor thủ vai) cùng tham gia một nhóm lực lượng cách mạng nổi dậy mang tên French 75.

Bob Ferguson và vợ tham gia rất nhiều cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội và cuộc cách mạng thành công. Tuy nhiên, cả hai vô tình đắc tội với Steven J. Lockjaw (do Sean Penn thủ vai) và gây ra hậu quả về sau, dồn lên người con gái Willa (do Chase Infiniti thủ vai).

Dù không thành công doanh thu, "One Battle After Another" nhận nhiều bình luận khen ngợi từ các nhà phê bình phim. Tác phẩm nhận được 94% "độ tươi" từ 434 bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Khán giả được CinemaScore khảo sát đã cho phim điểm trung bình là "A" trên thang điểm từ A+ đến F.

Phim nhận 13 đề cử tại Oscar 2026 và việc chiến thắng hàng loạt giải thưởng danh tiếng trước đó khiến "One Battle After Another" trở thành ứng viên nặng ký cho tượng vàng năm nay.

Cú "lật kèo" ngoạn mục

Ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", ban đầu, 2 ứng viên được dự đoán nhiều lợi thế thắng tượng vàng mùa giải năm nay là Leonardo DiCaprio với vai Bob Ferguson trong phim "One Battle After Another" và Timothée Chalamet trong vai vận động viên bóng bàn Marty Mauser phim "Marty Supreme".

Cả hai đều tạo được ấn tượng tốt với khán giả lẫn nhà phê bình. Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là tượng vàng Oscar lần thứ hai trong sự nghiệp của Leonardo DiCaprio và là thành tích đầu tiên của Timothée Chalamet.

Michael B. Jordan nhận giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc” cho vai diễn trong phim “Sinners” tại lễ trao giải Liên hoan Phim quốc tế Palm Springs lần thứ 37 vào đầu năm 2026 ở California (Mỹ). Ảnh: AP

Ở tuổi 30, Timothée Chalamet đang sung sức với nghề và cũng mong mỏi được xướng tên tại giải thưởng danh giá này. Tuy nhiên, sau khi Leonardo DiCaprio được đề cử nhưng đều vuột mất chiến thắng tại các giải lớn như Quả cầu vàng, SAG, BAFTA…, các dự đoán đảo chiều.

Nam diễn viên này không còn được giới phê bình, các chuyên trang về điện ảnh như IndieWire, Rolling Stone, The Hollywood Reporter… đưa vào tốp 2 cạnh tranh tượng vàng nữa mà thay vào đó là Timothée Chalamet và Michael B. Jordan. Trong tốp 5 tranh giải hạng mục này còn lại Ethan Hawke, Wagner Moura.

Nếu Timothée Chalamet có màn thể hiện ấn tượng vai Marty Mauser phim "Marty Supreme" thì Michael B. Jordan cũng không kém cạnh với vai anh em sinh đôi trong "Sinners".

Dẫu vậy, lợi thế ban đầu, Timothée Chalamet được nhận định nhiều khả năng thắng giải so với đồng nghiệp. Cho đến khi nam diễn viên này bất ngờ vướng bê bối "vạ miệng" khi thảo luận cùng Matthew McConaughey trong một tọa đàm trên trang Variety và CNN.

Anh nói không muốn làm việc trong lĩnh vực ballet, opera hay những loại hình nghệ thuật mọi người cứ hô hào cố gắng giữ chúng tồn tại dù thực tế không còn ai quan tâm. Dù đã cố gắng "chữa cháy", phát ngôn của nam diễn viên ngay lập tức trở thành đề tài gây tranh cãi, bị chỉ trích là ngạo mạn.

Mọi thiện cảm của công chúng giảm dần, chiến thắng đảo chiều, lợi thế lại chuyển về Michael B. Jordan. Thêm vào đó, Michael B. Jordan lại vừa thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Actor Awards 2026, củng cố thêm khả năng giành tượng vàng tại Oscar 2026.

Cây bút Clayton Davis của Variety đặt niềm tin vào Michael B. Jordan khi dự đoán những tác phẩm, cá nhân sẽ được vinh danh tại lễ trao Giải Oscar năm nay. "Sau khi trượt giải BAFTA, SAG cùng nhận định của những người bỏ phiếu rằng "anh ấy sẽ giành được giải khi tuổi lớn hơn", Timothée Chalamet nhiều khả năng sẽ phải chờ lâu hơn một chút để có thể chạm tay vào tượng vàng" - Clayton Davis viết.

Jessie Buckley sẽ được vinh danh

Không căng thẳng, đuổi bám sát nút, lật ngược tình thế như các hạng mục khác, ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc", minh tinh Jessie Buckley với vai diễn trong phim "Hamnet" là ứng viên sáng giá nhất của Oscar 2026.

Các ứng viên còn lại trong tốp 5 gồm: Rose Byrne phim "If I Had Legs I Could Kick You", Emma Stone phim "Bugonia", Kate Hudson phim "Song Sung Blue" và Renate Reinsve trong phim "Sentimental Value". Trong phim "Hamnet", Jessie Buckley vào vai Agnes Hathaway - vợ của William Shakespeare. Một phụ nữ gắn với thiên nhiên, trực giác và những cảm xúc bản năng, chịu đựng nỗi đau mất con.

Với diễn xuất tốt bằng ánh mắt, giàu cảm xúc, ít thoại, Jessie Buckley thể hiện Agnes Hathaway đầy tự sự, được khen ngợi là điểm sáng của phim. Minh tinh này đã "càn quét" giải thưởng: Quả cầu vàng, BAFTA, Critics' Choice Awards và Actor Awards.

Với sự công nhận tuyệt đối từ những giải thưởng tiền Oscar danh tiếng này thì việc cô lên sân khấu nhận tượng Oscar 2026 gần như là chắc chắn.

Lễ trao Giải Oscar 2026 sẽ diễn ra tối 15-3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby, TP Los Angeles, bang California - Mỹ, được truyền hình trực tiếp trên ABC và phát trực tuyến trên Hulu, Disney+. Conan O'Brien trở lại vai trò MC.



