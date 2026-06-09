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Thể thao

Real Madrid: Perez khẳng định quyền lực tuyệt đối

Hoàng Hiệp

Florentino Perez khẳng định quyền lực tuyệt đối tại Real Madrid khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ thứ 6 liên tiếp

Ngày 7-6 (giờ địa phương), cuộc bầu cử tân chủ tịch của Real Madrid đã khép lại với phần thắng nghiêng về Florentino Perez. Đáng chú ý, ông đạt tỉ lệ ủng hộ 65% số phiếu, thắng tại tất cả các điểm bỏ phiếu. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 6 liên tiếp của Perez từ khi ông trở lại nắm quyền tại Bernabeu vào năm 2009.

Perez khẳng định quyền lực tuyệt đối - Ảnh 1.

Chủ tịch Florentino Perez sẽ tiếp tục điều hành Real Madrid đến năm 2030 (Ảnh: Real Madrid FC)

Trong lần đầu tiên Perez có đối thủ sau 20 năm, kết quả trên đã phản ánh sự thắng thế rõ rệt của tầm nhìn chiến lược, nơi "bố già" tiếp tục thuyết phục các hội viên bằng mô hình kết hợp giữa quyền lực thể thao và tiềm lực tài chính. Trong khi đối thủ Enrique Riquelme đưa ra các cam kết thay đổi mạnh mẽ về cấu trúc quản trị đội bóng, vị chủ tịch đương nhiệm lại lựa chọn sự ổn định của một "đế chế" đã mang về 7 danh hiệu Champions League và giá trị thương hiệu đạt mốc 1,921 tỉ euro.

Perez khẳng định quyền lực tuyệt đối - Ảnh 2.

Perez tạo lòng tin nơi người hâm mộ nhờ bản hợp đồng với Denzel Dumfries. Ảnh: AS

Tuần trước, Riquelme tuyên bố sẽ đưa HLV Jurgen Klopp về Bernabeu, xem đây là hạt nhân cho một chu kỳ tái thiết. Chủ tịch tập đoàn năng lượng Cox Energy còn gây chú ý khi hứa ký hợp đồng với Rodri và Erling Haaland. Thế nhưng, mức độ bảo đảm của các thương vụ này không cao vì người đại diện của 2 ngôi sao Man City nhanh chóng phủ nhận thỏa thuận.

Mặt khác, phía Perez tạo được sự yên tâm hơn nhờ 2 tân binh là Ibrahima Konaté (từ Liverpool) và Denzel Dumfries (từ Inter Milan). Dù 2 bản hợp đồng này không bùng nổ như Rodri và Haaland song đủ sức chứng minh chủ tịch đương nhiệm "nói được, làm được".

"Quân bài tẩy" Jose Mourinho

Năm 2000, Perez từng lật đổ Lorenzo Sanz bằng cú đánh trực diện vào thị trường chuyển nhượng, chiêu mộ thành công đội trưởng Luis Figo của Barcelona. Thương vụ chấn động đó từ lâu đã trở thành tuyên ngôn quyền lực của "bố già" Perez, chiếm được niềm tin gần như tuyệt đối của cổ động viên Real Madrid.

Perez khẳng định quyền lực tuyệt đối - Ảnh 3.

Jose Mourinho sẵn sàng tái xuất Real Madrid sau khi Perez tái đắc cử (Ảnh: AS)

Ngoài ra, "quân bài tẩy" Jose Mourinho cũng đóng vai trò rất lớn trong chiến thắng của Perez. Không thể phủ nhận tài năng của HLV Jurgen Klopp nhưng cá tính của "người đặc biệt" mới là điều Real Madrid đang cần. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha am hiểu văn hóa CLB, có phong cách quản lý tương thích với mô hình làm việc của Perez.

Đặc biệt, trong bối cảnh phòng thay đồ "Los Blancos" đang mất kiểm soát bởi những "cái tôi" ngôi sao của Vinicius Junior hay Kylian Mbappé, bản lĩnh "thép" của Mourinho sẽ giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha siết chặt kỷ luật, từng bước lấy lại sự ổn định.

Sau 2 mùa giải trắng tay liên tiếp, áp lực dành cho Real Madrid lúc này là cực lớn. Do đó, chiến thuật có phần thực dụng nhưng hiệu quả của Mourinho là lựa chọn an toàn hơn để "Kền kền trắng" duy trì sức cạnh tranh. 

Ngược lại, lối chơi tấn công rực lửa, hao tổn nhiều thể lực của Klopp cần thời gian để các cầu thủ thích nghi. Hệ thống của Liverpool đã tốn khoảng 3 mùa mới có thể vận hành trơn tru theo mong muốn của chiến lược gia sinh năm 1967.

Hai thập kỷ trôi qua, cách Perez chiến thắng vẫn mang dấu ấn tương tự trước đây. Không chỉ là lời hứa suông, ông có khả năng biến những biểu tượng bóng đá thành công cụ định hình niềm tin của các thành viên CLB. Kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ thuộc về người chứng minh được rằng bản thân có thể tạo nên nhiều cột mốc mới.

Perez khẳng định quyền lực tuyệt đối - Ảnh 4.


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