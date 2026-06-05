Real Madrid hẹn Mourinho, Liverpool trao “ghế nóng” cho Iraola

Chủ tịch Real Madrid công bố đã chọn HLV Mourinho và 2 tân binh

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Horizonte tối 4/6, Chủ tịch Florentino Perez lần đầu công khai xác nhận HLV Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid từ mùa giải tới nếu ông đắc cử.

"Mourinho sẽ đến Madrid mùa giải tới. Ông ấy sẽ mang đến cho chúng tôi tinh thần cạnh tranh cần thiết"- ông Perez tuyên bố.

Chủ tịch Real Madrid đánh giá chiến lược gia người Bồ Đào Nha đủ cứng rắn để kiểm soát phòng thay đồ gồm nhiều ngôi sao.

Khi được hỏi liệu HLV Mourinho có thể để tiền đạo Vinicius Junior hoặc Kylian Mbappe ngồi dự bị hay không, ông Perez trả lời dứt khoát: "Quyền quyết định ở phòng thay đồ luôn thuộc về HLV".

HLV Mourinho được Chủ tịch Florentino Perez công khai xác nhận sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid từ mùa giải tới. Ảnh: AP

Nếu ông Perez tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 7-6, Real Madrid dự kiến trả khoảng 15 triệu euro cho Benfica để giải phóng hợp đồng của HLV Mourinho.

Nhà cầm quân có biệt danh "Người đặc biệt" từng dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giai đoạn 2010-2013, giành La Liga, Cup Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu Cup Tây Ban Nha. Real Madrid dưới sự dẫn dắt của ông trong giai đoạn đỉnh cao đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với kình địch Barcelona.

Chủ tịch Perez cũng xác nhận trung vệ Ibrahima Konate và hậu vệ phải Denzel Dumfries sẽ gia nhập sân Bernabeu. Bên cạnh đó, ông úp mở kế hoạch gửi đề nghị ít nhất 150 triệu euro cho một ngôi sao tấn công đang thi đấu tại câu lạc bộ dự Champions League.

Liverpool chọn HLV Iraola cho cuộc tái thiết

Trong khi Real Madrid hướng về một cuộc tái hợp giàu cảm xúc sau 13 năm, Liverpool lựa chọn một gương mặt đang lên. Đội chủ sân Anfield chính thức bổ nhiệm HLV Andoni Iraola theo hợp đồng đến tháng 6-2028.

Liverpool xác nhận bổ nhiệm HLV Andoni Iraola dẫn dắt đội chủ sân Anfield.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gia nhập Liverpool sau 3 mùa giải gây ấn tượng tại Bournemouth. Dưới sự dẫn dắt của HLV Iraola, đội bóng "thường thường bậc trung" này dần trở thành hiện tượng tại Ngoại hạng Anh nhờ lối chơi giàu năng lượng, pressing quyết liệt và thiên về tấn công.

Mùa vừa qua, Bournemouth cán đích thứ 6, giành vé dự Europa League lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Chuỗi 18 trận bất bại ở nửa sau mùa giải càng giúp ông Iraola ghi điểm với ban lãnh đạo Liverpool và đã được bổ nhiệm thay thế HLV Arne Slot.

"Tôi thực sự rất hào hứng" – HLV Iraola phát biểu khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội chủ sân Anfield - "Ai cũng biết Liverpool là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi càng cảm thấy đội bóng đặc biệt".

Nhiệm vụ của chiến lược gia 43 tuổi không hề nhẹ nhàng. Liverpool cần cải thiện sức mạnh hàng công sau khi tiền vệ Florian Wirtz và tiền đạo Alexander Isak chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời khắc phục những khoảng trống nơi hàng thủ.

Trận đấu đầu tiên của ông Iraola trên cương vị HLV Liverpool dự kiến là cuộc giao hữu với Sunderland tại sân Geodis Park ở Nashville - Mỹ, ngày 25-7.