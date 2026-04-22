Giải trí

Phan Bá Huy: Mang "giọt nhớ không màu" trở về từ những năm tháng xa xứ

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, cái tên Phan Bá Huy bất ngờ trở lại, không ồn ào nhưng đủ để khiến người yêu nhạc trữ tình phải dừng lại lắng nghe.

Chàng thư sinh của những năm 2000 Phan Bá Huy trở lại

Phan Bá Huy: Mang "giọt nhớ không màu" trở về từ những năm tháng xa xứ - Ảnh 1.

Phan Bá Huy trở lại sau hơn 10 năm vắng bóng

Dù nhiều năm không gặp, khán giả vẫn dễ dàng nhận ra Phan Bá Huy từ vẻ lịch thiệp, có chút thư sinh hiền hòa của một chàng nghệ sĩ bước ra từ những năm 2000 vốn có.

Nhưng ẩn sau vẻ hiền hòa ấy là cả một hành trình dài tích tụ cảm xúc - từ quê nhà đến những tháng ngày mưu sinh nơi đất khách.

Anh từng sáng tác, ca hát từ rất sớm, rồi rời xa âm nhạc khi sang Mỹ để lo cuộc sống. Những công việc "trái tay", những va chạm đời thường, nỗi cô đơn của người xa xứ… tưởng như kéo anh ra khỏi nghệ thuật. Nhưng cũng chính quãng lặng đó lại âm thầm nuôi dưỡng một Phan Bá Huy khác - sâu hơn, nhiều chiêm nghiệm hơn.

Phan Bá Huy: Mang "giọt nhớ không màu" trở về từ những năm tháng xa xứ - Ảnh 2.

"Châu nữ dung" là một trong những bài hát ấn tượng của Phan Bá Huy ngày trở lại

Cuối năm 2025, anh quyết định trở lại. Không phải một cú "comeback" bộc phát, mà là kết quả của cả hành trình dài tích lũy. "Đến năm 2026, tôi cảm thấy mình đã đủ "chín" cho cả sáng tác lẫn ca hát" - anh chia sẻ. Và phía sau quyết định ấy là sự ủng hộ bền bỉ của người bạn đời - Tracy Cao.

Chuyện của Phan Bá Huy

Phan Bá Huy: Mang "giọt nhớ không màu" trở về từ những năm tháng xa xứ - Ảnh 3.

Phan Bá Huy và vợ Tracy Cao

Sự trở lại của Phan Bá Huy không chọn cách đánh bóng tên tuổi bằng những chiêu trò. Anh mang đến hơn 10 ca khúc do chính mình sáng tác và thể hiện: từ "Gởi người dưới trăng", "Tương tư với trăng" đến "Đời đâu như ta mơ". Những ca khúc ấy không quá cầu kỳ về cấu trúc, nhưng lại có sức nặng ở cảm xúc - như những trang nhật ký được viết bằng âm nhạc.

Trong đó, "Đúng với anh một đời" gây chú ý khi anh song ca cùng vợ. Điều thú vị là chính Tracy lại là người "chiếm spotlight" nhiều hơn. Phan Bá Huy không giấu được sự hài hước: "Tôi là người tái xuất, nhưng có lẽ cô ấy mới là nhân vật chính". Ca khúc như một lời tự sự giản dị: giữa thế giới nhiều biến động, chỉ cần còn "đúng với nhau" là đủ.

Nếu phải chọn một ca khúc tiêu biểu cho lần trở lại này, đó có lẽ là "Giọt nhớ không màu" - một bản tình ca thấm đẫm sự lặng lẽ. Giọt nhớ không màu không nói về nỗi nhớ bằng hình ảnh cụ thể, mà bằng một khái niệm gần như vô hình: thứ cảm xúc không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng luôn hiện hữu.

"Tôi chỉ mong, dù mọi thứ có phai đi, trong tim mình vẫn còn một giọt nhớ về nhau" - anh nói. Âm nhạc của Phan Bá Huy vì thế không ồn ào, không kịch tính. Nó giống như cách người ta nhớ về một điều gì đó đã qua - nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.

Phan Bá Huy: Mang "giọt nhớ không màu" trở về từ những năm tháng xa xứ - Ảnh 4.

Phan Bá Huy thường xuyên viết nhạc cho Nhật Kim Anh

Một ca khúc khác cũng khiến khán giả tò mò là "Châu nữ dung". Đằng sau cái tên lạ là một cách chơi chữ thú vị: "Châu" gợi giọt lệ như ngọc, "Nữ" là hình ảnh Tiểu Long Nữ, "Dung" gợi Hoàng Dung - ba hình tượng quen thuộc trong thế giới kiếm hiệp. Với anh, đó là biểu tượng của vẻ đẹp, sự hy sinh và trí tuệ của người phụ nữ. "Nói đơn giản, đó là người phụ nữ đẹp… biết khóc" - anh cười.

Ít ai biết, Phan Bá Huy từng hoạt động nghệ thuật từ năm 18 tuổi với nghệ danh Đan Chương, tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM và có thời gian làm việc cùng nhạc sĩ Huỳnh Hiền. Nhiều sáng tác của anh từng được ca sĩ Nhật Kim Anh thể hiện, trong đó "Một lần và mãi mãi" để lại dấu ấn nhất định.

Thế nhưng, phải đến khi đi qua những năm tháng xa quê, âm nhạc của anh mới thực sự định hình rõ nét. Hơn 100 ca khúc đã được viết - phần lớn là nhạc trữ tình, bởi đó là dòng chảy cảm xúc anh sống cùng mỗi ngày.

Phan Bá Huy: Mang "giọt nhớ không màu" trở về từ những năm tháng xa xứ - Ảnh 5.

Sau hành trình chăm lo cuộc sống, giờ đây Phan Bá Huy đã có thể trở lại với đam mê

Sự trở lại lần này vì thế không phải để chứng minh điều gì lớn lao. Nó chỉ đơn giản là một lời chào - dành cho những khán giả vẫn còn yêu nhạc trữ tình, và sẵn sàng lắng nghe một giọng hát trở về từ rất xa, mang theo một tình yêu vẫn chưa bao giờ cũ.

Ca sĩ Trung Quân Idol xin lỗi sau vụ bị tố "đánh phụ nữ", tạm dừng hoạt động

(NLĐO) - Người tố Trung Quân Idol đánh người công khai lời xin tha vì sắp tới thi "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 nhưng….

Hành trình "rực rỡ" của Bảo Anh

(NLĐO) - Kế hoạch lễ 30-4 khác biệt của Bảo Anh: Rời phố thị đến với trẻ em vùng biên cương và cùng cất vang giai điệu Quốc ca nơi trường bản biên giới.

Tranh cãi về Isaac: Visual quá nổi bật đến mức bị quên mất vocal thực lực?

(NLĐO) - Isaac "xuất thần" khiến Trấn Thành phải khen ngay trên sân khấu concert, đến ViruSs còn bất ngờ.

