Giải trí

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao?

Thùy Trang

(NLĐO) - Phan Đinh Tùng quyết tâm làm mới bản hit quốc dân "Khúc hát mừng sinh nhật", mời 5 nghệ sĩ quốc tế từ 5 châu lục góp giọng.

Phan Đinh Tùng với dự án khủng

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao? - Ảnh 1.

Phan Đinh Tùng tại show Đinh birthday thu hút sự chú ý khi công bố loạt dự án khủng

Sau thành công của "Đinh show" tại Hà Nội, ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức Đinh birthday tại TP HCM, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm tuổi 50 của Phan Đinh Tùng. Tại đây, Phan Đinh Tùng cũng công bố loạt dự án âm nhạc của anh trong năm 2026 thu hút sự chú ý.

Đáng chú ý nhất là kế hoạch remake bản hit "Khúc hát mừng sinh nhật" - ca khúc được xem là biểu tượng gắn liền với tên tuổi Phan Đinh Tùng và cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của anh cho đến thời điểm hiện tại.

Với hơn 300 triệu lượt xem và nằm trong top 10 MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay, Khúc hát mừng sinh nhật không chỉ là một ca khúc quen thuộc mà còn trở thành một phần ký ức tập thể của nhiều thế hệ khán giả.

Ở dự án remake, Phan Đinh Tùng dự kiến mời 5 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục cùng góp giọng, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhiều Anh tài, chị đẹp và Tân binh toàn năng. Đây là một dự án mang tính thử thách cao, đòi hỏi khả năng kết nối nghệ sĩ quốc tế, tổ chức sản xuất quy mô lớn và giữ được tinh thần nguyên bản của ca khúc, được nam ca sĩ xác định là dự án trọng điểm trong năm 2026.

Phan Đinh Tùng quyết bùng nổ khi cán mốc tuổi 50

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao? - Ảnh 2.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng sẽ bùng nổ

Bên cạnh đó, chuỗi MV cover mang tên "ĐINH MUSIC" cũng chính thức được giới thiệu. Dự án gồm 7 MV với 7 ca khúc Vpop được Phan Đinh Tùng cover bằng bản phối hoàn toàn mới, đi kèm các MV mang đậm tính nghệ thuật. 

Sản phẩm khởi động của chuỗi dự án là "Say một đời vì em" - phiên bản chính thức do Phan Đinh Tùng trình bày. Với định hướng "New visual, new me", ĐINH MUSIC được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh nghệ sĩ ở tuổi 50, trẻ trung hơn trong ngôn ngữ hình ảnh, hiện đại hơn trong cách tiếp cận, nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu cảm xúc và bản sắc âm nhạc đã tạo nên tên tuổi của anh.

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao? - Ảnh 3.

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao? - Ảnh 4.

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao? - Ảnh 5.

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao? - Ảnh 6.

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ra sao? - Ảnh 7.

Phan Đinh Tùng 50 tuổi như lão hóa ngược

Ngoài ra, Phan Đinh Tùng còn tổ chức chuỗi các đêm nhạc mang thương hiệu "ĐINH" sau thành công của "ĐINH SHOW". Theo đó, Phan Đinh Tùng dự kiến tổ chức ĐINH CONCERT in Ho Chi Minh City vào ngày 20-6-2026 tại Nhà hát Hòa Bình, tiếp tục với "ĐINH CONCERT" in Las Vegas vào ngày 28-11-2026 và khép lại bằng "ĐINH SYMPHONY" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 26-12-2026. 

Nam ca sĩ cho biết anh đang làm việc cùng những nhân sự giàu kinh nghiệm và bản lĩnh nhằm từng bước hiện thực hóa các dự án có quy mô không hề nhỏ này.

