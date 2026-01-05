Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 4-1 cho biết Mỹ sẽ không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của Venezuela ngoài việc thực thi lệnh cấm vận dầu mỏ mà Washington vẫn đang áp đặt lên nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong buổi họp báo hôm 3-1 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida - Mỹ - Ảnh: AP

Theo AP, phát ngôn mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ nhằm xoa dịu những lo lắng sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công vào Venezuela hôm 3-1, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.

Theo ông Rubio, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh cấm vận với các tàu chở dầu bị trừng phạt như trước khi ông Maduro bị bắt và sử dụng điều này để gây áp lực buộc Venezuela phải thay đổi chính sách.

"Và đó chính là kiểu kiểm soát mà tổng thống đang ám chỉ khi ông ấy nói như vậy" - ông Rubio nói trong chương trình "Face the Nation" của đài CBS.

Câu nói này liên quan đến những phát biểu mơ hồ của Tổng thống Donald Trump hôm 3-1, theo đó Mỹ sẽ "điều hành" quốc gia giàu dầu mỏ này ít nhất là trong một thời gian.

Tuyên bố mới của ngoại trưởng Mỹ về Venezuela (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Phát biểu của ông Donald Trump khiến nhiều thành viên Đảng Dân chủ quan ngại.

Ngay cả nội bộ Đảng Cộng hòa cũng có ý kiến lo lắng, nhất là từ những người ủng hộ chính sách "Nước Mỹ trên hết" vốn phản đối các can thiệp ở nước ngoài.