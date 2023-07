Nhà bị cáo N.N.S (SN 1985) và bị hại N.H.D (SN 1979; cùng quê TP HCM) ở gần nhau. Là hàng xóm trong thời gian dài, hai gia đình đặc biệt thân tình, gắn bó.



Rượu vào mất khôn

Một ngày đầu tháng 12-2021, mẹ và em gái của S. cùng đến nhà anh D. phụ nấu ăn chuẩn bị cho đám giỗ ngày hôm sau. Đến tối, sau khi đã uống rượu, S. về nhà không thấy mẹ và em gái nên nói vợ gọi điện thoại kêu họ về nhà. Mẹ và em gái S. không về ngay mà nấn ná ở nhà hàng xóm.

Bực mình, S. đến trước nhà anh D. chửi bới, mặc kệ sự can ngăn của vợ. Thấy vậy, mẹ anh D. kêu hai người hàng xóm về nhà. Trên đường về, mẹ bị cáo S. quở trách con trai vì uống rượu mà đi chửi bới, gây mích lòng hàng xóm. Không ngờ, khi đi ngang chòi bán nước của gia đình anh D., thấy anh D. đang nằm ngủ trên võng, S. bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào người anh D. gây thương tích 53%.

Tại tòa, S. nại lý do vì bực tức mẹ và em gái thường xuyên sang nhà anh D. coi bói nên S. mới kêu họ về. Lý giải cho hành động hung hăng của bản thân thời điểm đó, bị cáo nói: "Lúc đó do rượu bia sai khiến chứ bị cáo không có ý muốn giết anh D.". Trước tòa và trước mặt những người thân trong gia đình mình cũng như gia đình bị hại, S. bày tỏ rất hối hận vì đã gây thương tích cho anh D., hứa không bao giờ đụng đến rượu bia nữa. Xem xét vụ án, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo S. 14 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo N.N.S tại tòa

Bột phát thói côn đồ

Cũng vì những chuyện không đâu mà N.P.L và P.V.P (cùng SN 1997; quê Đồng Nai) dắt nhau vào tù.

Ngày 6-1-2021, trong lúc ngồi nhậu cùng L., P. ra trước nhà đi vệ sinh và gọi điện thoại thì nghe tiếng xe nẹt pô lớn chạy ngang qua. Lát sau, ông N.M.C (SN 1976; ngụ Đồng Nai) điều khiển xe máy chở 2 con (11 và 14 tuổi) đi đến gần nhà P. thì phanh gấp do phát hiện P. đứng giữa đường. Ông C. mất thăng bằng nên cả xe và 3 người trên xe nghiêng xuống đường. Ngay lúc đó, P. cầm khúc gỗ dài tiến lại gần ông C. nói: "Khuya rồi, thích nẹt pô không?". Thấy vẻ hung hăng của P., ông C. vừa đáp: "Có nẹt pô đâu" vừa lấy sợi dây xích để trên xe của mình (dùng để khóa bánh xe) đánh một cái trúng cổ tay trái của P. (không gây thương tích). Ngay lập tức, P. cầm khúc gỗ đánh ông C., cả hai giằng co, vật nhau xuống đường. P. la lớn: "Trộm chó, trộm chó". Từ trong sân nhà nghe thấy tiếng P. la thất thanh, L. chạy ra đường, nhặt khúc gỗ cầm trên hai tay đánh vào đầu ông C. Giám định thương tật, ông C. bị thương tích 70%. Sau khi TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo P., L. lần lượt 10 và 12 năm tù giam về tội "Giết người", bị cáo P. kháng cáo bản án, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xét xử phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM, bị cáo P. khai không có động cơ, mục đích giết ông C. Hành động đánh ông C. hoàn toàn là bột phát, xảy ra khi bị cáo đã say, không làm chủ được hành vi. Bị cáo xin lỗi bị hại và mong muốn bù đắp một phần cho gia đình bị hại để chuộc lỗi.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã bồi thường cho bị hại 110 triệu đồng và được bị hại bãi nại... Ngoài ra, bị cáo P. không trực tiếp gây ra thương tích cho bị hại. Do đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo P. 7 năm tù giam về tội "Giết người".