Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

B.Vân

(NLĐO) - Trên cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết cam kết sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc

Chiều 6-9, tại hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã chính thức nhận quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Triết bày tỏ vô cùng vinh dự được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết- Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trang Trang

Ông gửi lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời nghiêm túc tiếp thu những phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Khẳng định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, TP Đà Nẵng hiện nay đang đứng trước yêu cầu cao về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cũng như công tác xây dựng Đảng. Trung ương kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết- Ảnh 2.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Anh Tú

"Tôi cũng tự nhận thấy bản thân mình cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa trên nhiều phương diện thì mới có thể đảm đương tốt trọng trách được giao, mới có thể hoàn thành trách nhiệm kế tục và phát huy những nền tảng, động lực phát triển mới của thành phố mà những đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công và tâm huyết để xây dựng được" - ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Trên cương vị mới, ông Triết hứa sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của cả nước.

Ông Triết bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; cũng như sự ủng hộ, đồng hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã gửi lời tri ân sâu sắc tới ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông trong nhiệm kỳ qua. Ông Triết nhấn mạnh, ông Nguyễn Văn Quảng đã thể hiện xuất sắc vai trò người đứng đầu Đảng bộ thành phố, tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, ông Lương Nguyễn Minh Triết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa thành phố phát triển thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Ông Hưng nhấn mạnh, trước yêu cầu cao trong giai đoạn mới, Đà Nẵng cần quyết liệt vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội để bứt phá. Thời gian tới, khi Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cận kề, khối lượng công việc rất lớn, Đảng bộ Đà Nẵng phải tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là 4 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Ông cho biết ngày 19-8 vừa qua, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, yêu cầu thành phố bám sát các nghị quyết, nhất là về các đột phá, chính sách đặc thù để phát triển theo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao ở châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia, đồng thời tiên phong trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển.

Tin liên quan

Chủ tịch Đà Nẵng: Thi đua yêu nước là động lực xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc

Chủ tịch Đà Nẵng: Thi đua yêu nước là động lực xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc

(NLĐO) - Tại Đại hội Thi đua yêu nước, Đà Nẵng đã vinh danh 394 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Tận mắt quy trình công chức ký chứng thực chỉ mất vài phút tại một phường ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Chỉ vài phút từ lúc tiếp nhận đến khi đóng dấu, hồ sơ chứng thực tại phường Hòa Khánh nay được xử lý nhanh nhờ cơ chế ủy quyền cho công chức

Đà Nẵng: Sau đăng ký thành lập doanh nghiệp, người dân phản ánh nhận loạt cuộc gọi "lạ"

(NLĐO) - Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không có chủ trương, không cử công chức liên hệ doanh nghiệp qua điện thoại hay mạng xã hội

Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng Lương Nguyễn Minh Triết Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo