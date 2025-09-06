Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

Chiều 6-9, tại hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã chính thức nhận quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Triết bày tỏ vô cùng vinh dự được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trang Trang

Ông gửi lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời nghiêm túc tiếp thu những phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Khẳng định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, TP Đà Nẵng hiện nay đang đứng trước yêu cầu cao về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cũng như công tác xây dựng Đảng. Trung ương kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Anh Tú

"Tôi cũng tự nhận thấy bản thân mình cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa trên nhiều phương diện thì mới có thể đảm đương tốt trọng trách được giao, mới có thể hoàn thành trách nhiệm kế tục và phát huy những nền tảng, động lực phát triển mới của thành phố mà những đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công và tâm huyết để xây dựng được" - ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.



Trên cương vị mới, ông Triết hứa sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của cả nước.

Ông Triết bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; cũng như sự ủng hộ, đồng hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã gửi lời tri ân sâu sắc tới ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông trong nhiệm kỳ qua. Ông Triết nhấn mạnh, ông Nguyễn Văn Quảng đã thể hiện xuất sắc vai trò người đứng đầu Đảng bộ thành phố, tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục phát triển trong thời gian tới.