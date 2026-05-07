Giải trí

Khởi động cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026"

Y.Anh

Cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc và hướng tới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp

Cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026" (Miss Culture Vietnam Global 2026) chính thức được khởi động nhằm tôn vinh những người phụ nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp hình thể mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu sâu sắc đối với văn hóa dân tộc.

Họp báo cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026” chiều 6-5 tại Bắc Ninh (Ảnh: LAN ANH)

Phát biểu tại họp báo chiều 6-5 tại Bắc Ninh, ban tổ chức cuộc thi cho hay với chủ đề "Vẻ đẹp của di sản - Bản lĩnh của tương lai", cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc và hướng tới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Vòng sơ khảo và bình chọn được tổ chức trực tuyến trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội. Vòng bán kết và chung kết được tổ chức trực tiếp, kết hợp truyền hình và nền tảng số.

Bà Thái Thị Lan Hương, Trưởng ban tổ chức thông tin về cuộc thi

Thí sinh sẽ trải qua các phần thi trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội; thuyết trình, trình bày hiểu biết về văn hóa Việt Nam; hoạt động trải nghiệm tại di sản, làng nghề và các phần thi kỹ năng, ứng xử và tư duy xã hội. Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống (trang phục, nghệ thuật, ẩm thực, lịch sử) vào nội dung thi, tạo nên một sân chơi mang bản sắc riêng, khác biệt với các cuộc thi sắc đẹp thông thường.

Đối tượng tham gia là các thí sinh trong độ tuổi từ 18 đến 30, hội tụ đầy đủ các yếu tố về nhan sắc, trí tuệ, tài năng và đặc biệt là sự am hiểu, trân trọng văn hóa Việt Nam.

Giám khảo cuộc thi là các nhà hoạt động văn hóa - nghệ thuật, học giả, nhà quản lý uy tín cùng nhiều chuyên gia văn hóa, nhà báo. Ngoài danh hiệu hoa hậu và á hậu, ban tổ chức còn trao giải thưởng phụ khác cho các người đẹp.

"Miss Charm 2025" Anna Blanco - góp mặt tại họp báo cuộc thi “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026” chiều 6-5 tại Bắc Ninh

Dự kiến chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 30-6 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

