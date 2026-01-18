Phát hiện bất thường trong chiếc tàu cá có số hiệu 2 bên mũi tàu không trùng khớp

Ngày 18-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đã bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực biển cách cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 105 hải lý thì lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu cá mang số hiệu TG – 92232 - TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép trên tàu cá

Lúc này, trên tàu cá có 5 thuyền viên, do ông N.T.T. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng. Tại đây, cảnh sát biển phát hiện tàu cá không phát tín hiệu giám sát hành trình VMS; số hiệu sơn 2 bên mũi tàu không trùng khớp với hồ sơ đăng ký phương tiện.

Theo khai báo, tàu TG – 92232 - TS đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, niêm phong hàng hóa và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.