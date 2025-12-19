Trung Quốc phát hiện loài quái vật giống ác thú thần thoại Thao Thiết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Trung Quốc phát hiện loài quái vật giống ác thú thần thoại Thao Thiết

Anh Thư

(NLĐO) - Sinh vật mới được đặt tên là Taotienimravus songi, lấy cảm hứng từ quái vật Thao Thiết - một trong tứ đại hung thú trong thần thoại Trung Quốc.

Theo Sci-News, một loài quái vật tiền sử vừa được xác định từ hóa thạch 28 triệu năm được khai quật ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ - Trung Quốc.

Sinh vật này được mô tả với vẻ ngoài đáng sợ và mang danh pháp là Taotienimravus songi, trong đó "Taotie" là Thao Thiết - một quái vật thần thoại cực kỳ hung ác và tham ăn.

Trung Quốc phát hiện loài quái vật giống ác thú Thao Thiết trong thần thoại - Ảnh 1.

Quái vật Taotienimravus songi, một loài ăn thịt cổ đại giống mèo nhưng to lớn và hung dữ hơn rất nhiều - Ảnh đồ họa: Yuefeng Song

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Qigao Jiangzuo từ Viện Cổ sinh vật học và cổ nhân học động vật có xương sống - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết loài mới này là một thành viên của gia tộc Nimravidae, một họ động vật ăn thịt có răng kiếm đã tuyệt chủng từ lâu.

Nimravidae đôi khi được biết đến với biệt danh "mèo răng kiếm giả" vì có vẻ ngoài khá giống  mèo răng kiếm, nhưng không phải là một loài mèo thực sự.

"Họ Nimravidae đại diện cho một trong những dòng dõi phân nhánh sớm nhất của bộ Ăn thịt, đặc trưng bởi kích thước cơ thể lớn, hình thái sọ răng thiên về ăn thịt và có lẽ là chế độ ăn nhiều thịt lớn" - nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B cho biết.

Tuy nhiên "quái vật Thao Thiết" đời thực này lại thuộc về một nhánh không có răng kiếm trong họ Nimravidae, nên chỉ được mô tả với 2 răng nanh lớn nổi bật.

Điều đó không làm giảm độ đáng sợ của nó. Trái lại, quái vật này có thể sử dụng kiểu cắn xé giống linh cẩu nhờ vào cặp nanh ngắn nhưng chắc, vòm miệng rộng.

“Cái mõm rất rộng, có lẽ là một trong những cái mõm rộng nhất trong số các loài thuộc họ Nimravidae đã biết" - TS Jiangzuo cho biết.

Ngoài ra, răng tiền hàm của con quái vật không bị thu nhỏ mà lại to ra, không tạo ra khe hở giữa răng nanh và răng hàm, trái ngược với hầu hết các loài động vật ăn thịt giống mèo.

Điều này có thể đem lại cho nó lực cắn mạnh như ở loài chó và khả năng đâm sâu răng nanh vào con mồi.

Phân tích phát sinh loài cũng cho thấy "quái vật Thao Thiết" của Trung Quốc có họ hàng khá gần với hai chi Nimravus và Dinaelurus của họ Nimravidae ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Tin liên quan

Ngày mai, vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đến gần Trái Đất nhất

Ngày mai, vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đến gần Trái Đất nhất

(NLĐO) - 3I/ATLAS, "kẻ xâm nhập" từ ngoài hệ Mặt Trời, sẽ lướt qua Trái Đất với khoảng cách 270 triệu km tại điểm cận địa.

NASA ghi nhận tín hiệu lạ phát từ nơi cách chúng ta 8 tỉ năm ánh sáng

(NLĐO) - Một tín hiệu không giống với bất cứ gì nhân loại từng ghi nhận đã khuấy động kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA suốt 7 giờ.

Đêm nay, người Việt Nam bắt đầu ngắm được mưa sao băng kép

(NLĐO) - Từ phía chòm sao Tiểu Hùng Tinh, một trận mưa sao băng mới sẽ hợp sức cùng siêu mưa sao băng Geminids từ ngày 17-12.

quái vật hóa thạch Trung Quốc Thao Thiết Taotien
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo