Trung Quốc phát hiện loài quái vật giống ác thú thần thoại Thao Thiết

Theo Sci-News, một loài quái vật tiền sử vừa được xác định từ hóa thạch 28 triệu năm được khai quật ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ - Trung Quốc.

Sinh vật này được mô tả với vẻ ngoài đáng sợ và mang danh pháp là Taotienimravus songi, trong đó "Taotie" là Thao Thiết - một quái vật thần thoại cực kỳ hung ác và tham ăn.

Quái vật Taotienimravus songi, một loài ăn thịt cổ đại giống mèo nhưng to lớn và hung dữ hơn rất nhiều - Ảnh đồ họa: Yuefeng Song

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Qigao Jiangzuo từ Viện Cổ sinh vật học và cổ nhân học động vật có xương sống - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết loài mới này là một thành viên của gia tộc Nimravidae, một họ động vật ăn thịt có răng kiếm đã tuyệt chủng từ lâu.

Nimravidae đôi khi được biết đến với biệt danh "mèo răng kiếm giả" vì có vẻ ngoài khá giống mèo răng kiếm, nhưng không phải là một loài mèo thực sự.

"Họ Nimravidae đại diện cho một trong những dòng dõi phân nhánh sớm nhất của bộ Ăn thịt, đặc trưng bởi kích thước cơ thể lớn, hình thái sọ răng thiên về ăn thịt và có lẽ là chế độ ăn nhiều thịt lớn" - nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B cho biết.

Tuy nhiên "quái vật Thao Thiết" đời thực này lại thuộc về một nhánh không có răng kiếm trong họ Nimravidae, nên chỉ được mô tả với 2 răng nanh lớn nổi bật.

Điều đó không làm giảm độ đáng sợ của nó. Trái lại, quái vật này có thể sử dụng kiểu cắn xé giống linh cẩu nhờ vào cặp nanh ngắn nhưng chắc, vòm miệng rộng.

“Cái mõm rất rộng, có lẽ là một trong những cái mõm rộng nhất trong số các loài thuộc họ Nimravidae đã biết" - TS Jiangzuo cho biết.

Ngoài ra, răng tiền hàm của con quái vật không bị thu nhỏ mà lại to ra, không tạo ra khe hở giữa răng nanh và răng hàm, trái ngược với hầu hết các loài động vật ăn thịt giống mèo.

Điều này có thể đem lại cho nó lực cắn mạnh như ở loài chó và khả năng đâm sâu răng nanh vào con mồi.

Phân tích phát sinh loài cũng cho thấy "quái vật Thao Thiết" của Trung Quốc có họ hàng khá gần với hai chi Nimravus và Dinaelurus của họ Nimravidae ở châu Âu và Bắc Mỹ.