Phát hiện một cơ sở lắp thiết bị kích sóng di động trái phép ở Cần Thơ

Ngày 27-5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ xử lý một thiết bị kích sóng di động hoạt động trái phép.

Thiết bị kích sóng di động lắp đặt trái phép đã ảnh hưởng đến các trạm gốc thông tin di động trong khu vực. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thiết bị kích sóng di động được lắp đặt tại một cơ sở lưu trú trên đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Cái Khế. Quá trình làm việc, chủ cơ sở trình bày do mức độ phủ sóng di động tại khu vực yếu không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng nên ông Đ.D.C (người quản lý) đã tự mua sắm, lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng di động nhằm tăng cường phủ sóng.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông C. không xuất trình được các chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị này.

Lực lượng chức năng xác định thiết bị kích sóng di động trên chưa được cấp phép, không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, phát xạ sai quy định, làm suy giảm chất lượng dịch vụ, gây rớt cuộc gọi, giảm tốc độ truy cập dữ liệu và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các trạm gốc thông tin di động trong khu vực.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời buộc tháo dỡ thiết bị kích sóng trái phép theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra thực tế và xử lý vi phạm tại khu vực phường Cái Khế. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Công an thành phố khuyến cáo người dân không mua bán, lắp đặt, sử dụng các thiết bị kích sóng di động khi chưa được cấp phép. Việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nhiễu có hại, làm suy giảm chất lượng dịch vụ viễn thông, gây rớt hoặc giảm tốc độ truy cập dữ liệu, ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống thông tin vô tuyến và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin.

Trong trường hợp chất lượng dịch vụ thông tin di động không đảm bảo, người dân nên phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông hoặc Sở Khoa học và Công nghệ để được kiểm tra, xử lý theo quy định.