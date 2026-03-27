Phát hiện nam sinh viên ở TPHCM tử vong trên vỉa hè

Ngày 27-3, Công an phường Tân Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên tử vong trên vỉa hè.

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, anh P.D.H (21 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TPHCM) đi trên vỉa hè đường C1, đoạn gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình thì bất ngờ gục xuống.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh chạy đến sơ cứu, đồng thời gọi đến lực lượng y tế nhưng anh H. đã tử vong.

Công an phường Tân Bình phối hợp các đơn vị liên quan đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Hiện nguyên nhân anh H. tử vong đang được làm rõ.