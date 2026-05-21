Sáng 21-5, Công an xã Tuyên Quang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong căn chòi tạm trên địa bàn xã.

Trước đó, người dân tại thôn Phú Hưng thấy có mùi hôi phát ra từ khu vực một căn chòi dựng tạm trên phần đất của người dân nên đi kiểm tra.

Khi đến nơi, mọi người phát hiện một người đàn ông đã tử vong bên trong căn chòi nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông C., ngụ tại địa phương. Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tuyên Quang nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.

Công an điều tra vụ người đàn ông tử vong trong chòi tạm ở xã Tuyên Quang.



Cơ quan công an cũng đã thông báo vụ việc cho gia đình nạn nhân để phối hợp xử lý các thủ tục liên quan.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, một đội thiện nguyện đã hỗ trợ áo quan và phối hợp cùng ngôi chùa gần hiện trường tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Theo người dân địa phương, nhiều năm nay, ông C. sống một mình trong căn chòi tạm gần chùa. Hằng ngày, ông thường được nhà chùa và người dân xung quanh hỗ trợ thức ăn, nhu yếu phẩm.