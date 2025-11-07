Phát hiện người đàn ông tử vong trước một căn nhà ở TP HCM

Ngày 7-11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) đang điều tra vụ người bán vé số tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân sống ở đường 275, phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức cũ) phát hiện người đàn ông khuyết tật (khoảng 50 tuổi) nằm bất động trước một nhà dân, bên cạnh là vệt máu cùng xe lăn và xấp vé số nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt sơ cứu, song ông đã tử vong.

Bước đầu xác định nạn nhân không mang giấy tờ tuỳ thân. Sáng cùng ngày, ông đang đi bán vé số thì bất ngờ nôn ra máu, sau đó tử vong.