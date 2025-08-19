HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện vật thể "thế giới bên kia" sáp nhập vật thể sống

Anh Thư

(NLĐO) - Kính viễn vọng Hubble của NASA đã chụp được một "thây ma quái vật", do 2 vật thể - một đã chết, một còn sống - hợp thành.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Warwick (Anh) đã xác định được một vật thể kỳ lạ từ dữ liệu của kính viễn vọng không gian Hubble: Một sao lùn trắng có khối lượng bằng 1,2 lần khối lượng Mặt Trời, mang tên WD 0525+526.

Đó là một điều cực kỳ bất thường. 

Phát hiện vật thể "thế giới bên kia" sáp nhập vật thể sống- Ảnh 1.

Một ngôi sao lùn trắng - một vật thể đã chết nhưng mạnh mẽ - đang hút lấy một sao siêu khổng lồ, chuẩn bị sáp nhập thành sao lùn trắng "quái vật" - Ảnh đồ họa: NASA / ESA/ STScI/ Ralf Crawford (STScI).

Sao lùn trắng vốn có nguồn gốc từ các ngôi sao cỡ Mặt Trời, hoặc to không quá 8 lần so với Mặt Trời. 

Trong cái chết cuồng nộ, ngôi sao cạn kiệt nhiên liệu sẽ sụp đổ, thổi tung các lớp khí bên ngoài ra ngoài không gian, chỉ còn trơ lại phần lõi.

Đó chính là sao lùn trắng, thứ được coi như một dạng "thây ma" vũ trụ, một vật thể ở "thế giới bên kia".

Với cách hình thành đó, một ngôi sao lùn trắng nặng hơn cả Mặt Trời gần như là một điều vô lý. Các sao lùn trắng thông thường chỉ bằng khoảng một nửa khối lượng Mặt Trời và kích thước bằng Trái Đất.

Viết trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, nhóm tác giả đưa ra một lời giải thích khả thi: Vật thể khác thường WD 0525+526 là kết quả của một vụ sáp nhập giữa sao lùn trắng và một vật thể hãy còn "sống".

Khi quan sát WD 0525+526, Hubble đã tìm thấy một lượng nhỏ carbon trong khí quyển của vật thể.

Thông thường, carbon bị che khuất bởi hydro và heli xung quanh lõi của sao lùn trắng. Nhưng khi hai ngôi sao va chạm, rào cản hydro và heli đó có thể bị phá vỡ.

Vì vậy, carbon trong khí quyển sao lùn trắng có thể được coi là tàn tích của một vụ sáp nhập.

Mặc dù vậy, nhưng lượng carbon này ít hơn tới 100.000 so với lượng thường thấy trong các vụ sáp nhập sao khác.

Mức carbon thấp, cùng với nhiệt độ cao của ngôi sao (nóng hơn Mặt Trời gần 4 lần), cho thấy WD 0525+526 tiến hóa sau hợp nhất sớm hơn nhiều so với những hệ sao đôi được tìm thấy trước đây. 

"Khám phá này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về số phận của các hệ sao đôi, một yếu tố quan trọng đối với các hiện tượng liên quan như vụ nổ siêu tân tinh" - các nhà nghiên cứu nới với Earth Sky.

Tin liên quan

Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khác

Ngôi sao đầu tiên của vũ trụ có thể đã tái xuất trong hình hài khác

(NLĐO) - "Kiếp sau" của một trong những ngôi sao đầu tiên mà vũ trụ sinh ra có thể ẩn nấp trong chính thiên hà của chúng ta.

Hai tảng đá “da báo” tiết lộ về sự sống ngoài hành tinh?

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy 2 tảng đá sở hữu những đặc điểm giống nhau, một ở Trái Đất, một ở hành tinh láng giềng.

Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

(NLĐO) - Cách chúng ta 117 năm ánh sáng, quanh một ngôi sao mát hơn Mặt Trời một chút, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.

