Phát hiện yếu tố then chốt để trị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện yếu tố then chốt để trị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Các phát hiện mới về "nút vặn phân tử" HELZ2 có thể mở đường cho các phương pháp điều trị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ hiệu quả hơn.

Công trình mới dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu Zhao Zhang và Yiao Jiang của Trung tâm Y tế UT Southwestern (Mỹ) đã "vén màn" về một loại protein mang tên HELZ2, đóng vai trò như "nút vặn phân tử" giữa bệnh gan nhiễm mỡ và tình trạng máu nhiễm mỡ (rối loạn mỡ máu).

Đây là một phát hiện quan trọng trong bối cảnh 2 tình trạng sức khỏe này đang là vấn đề toàn cầu. Máu nhiễm mỡ vốn là tiền đề của xơ vữa động mạch - tình trạng có thể dẫn đến các bệnh tim mạch nặng hơn cũng như các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Trong khi đó, gan nhiễm mỡ là tiền đề của các bệnh gan nghiêm trọng hơn, bao gồm xơ gan, ung thư gan.

Phát hiện yếu tố then chốt để trị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Phát hiện mới có thể là tiền đề cho các phương pháp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và tình trạng máu nhiễm mỡ hiệu quả hơn. Minh họa AI: Thu Anh

Theo bài công bố trên tạp chí Circulation, HELZ2 điều chỉnh dòng chảy của các hạt chở cholesterol từ gan vào máu.

Trong thí nghiệm trên chuột, khi kích hoạt mạnh HELZ2, các quá trình vận chuyển mỡ từ gan ra máu sẽ bị ức chế, dẫn đến lượng cholesterol trong máu giảm sâu, tức giải quyết tình trạng máu nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, khi quá trình vận chuyển mỡ từ gan ra máu bị giảm, lượng mỡ này lại tích tụ trong gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ.

"Chúng ta có thể coi HELZ2 như một loại nút vặn giữa gan và dòng máu. Vặn nó lên sẽ làm giảm cholesterol trong máu nhưng lại làm tăng mỡ gan, vặn xuống thì ngược lại. Sự cân bằng đó làm cho HELZ2 trở nên đặc biệt thú vị như một mục tiêu điều trị tiềm năng" - tiến sĩ Zhao Zhang giải thích.

Đó không phải là một tin xấu.

Việc phát hiện ra HELZ2 cho thấy một phương pháp tác động vào "nút vặn" này một cách hợp lý, giúp nó giữ được trạng thái cân bằng sẽ có thể hỗ trợ kiểm soát cả mỡ gan và mỡ máu hiệu quả.

Ngoài ra, có thể kết hợp phương pháp tác động vào HELZ2 với một loại thuốc đủ mạnh mẽ để nhắm vào một trong 2 tình trạng.

Ví dụ có thể kích hoạt mạnh HELZ2 và kết hợp điều này với thuốc hỗ trợ chuyển hóa mỡ tại gan, như vậy cả mỡ máu và mỡ gan đều được kéo giảm.

Nhóm tác giả cũng xác định được cơ chế tác động của HELZ2: Nó can thiệp trực tiếp vào sự ổn định của phân tử mRNA của gene apolipoprotein B (APOB) ngay trong tế bào gan.

Gene này tạo ra các protein apoB cần thiết cho việc lắp ráp lipoprotein, chính là những chiếc "xe tải" vận chuyển mỡ từ gan ra máu. Nói cách khác, kiểm soát được HELZ2 sẽ giúp kiểm soát "từ gốc" quá trình này.

Tin liên quan

Giảm tinh bột theo kiểu này, dễ tăng cân và bị gan nhiễm mỡ

Giảm tinh bột theo kiểu này, dễ tăng cân và bị gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) cho thấy xu hướng "sợ tinh bột, chuộng chất béo" có thể là sai lầm lớn.

Một loại quả dại khiến máu nhiễm mỡ, cao huyết áp lui bước

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mỹ và Hà Lan đã chỉ ra một công cụ mới nhằm hỗ trợ kiểm soát tình trạng cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, tiểu đường...

Tiếp tục ăn những món "ngày Tết" này, giảm mỡ máu rất tốt

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Úc đã chỉ ra những món ăn quen thuộc giúp chúng ta kiểm soát mỡ máu, đường huyết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo