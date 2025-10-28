Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ngày 27-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk, và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 2 bên duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa 2 nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh; dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt...

Hai Thủ tướng trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa 2 nước phát triển lành mạnh và cân bằng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa Ảnh: Nhật Bắc

Gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị 2 bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, thống nhất về lộ trình nâng cấp quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác song phương.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với các thách thức toàn cầu và củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.

Trao đổi với Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF dành cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong việc đánh giá, tư vấn chính sách, hỗ trợ tiếp cận các định chế tài chính để huy động nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển.

Tổng Giám đốc IMF đề nghị sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong 2 lĩnh vực quan trọng là phát triển hệ thống dữ liệu có chất lượng phục vụ quá trình hoạch định chính sách và phát triển khuôn khổ chính sách tài chính hiện đại.