Thành công đến từ bản sắc Việt

Trở về với giải thưởng quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra tại Moscow (Liên bang Nga), ca sĩ Đức Phúc được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lấy văn hóa làm điểm nhấn

Tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" đã giúp Đức Phúc làm nên chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới.

Ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Đức Phúc tạo dấu ấn bằng những sản phẩm đậm sắc màu dân tộc Việt Nam (Ảnh: PHƯƠNG ANH)



Nói về ý nghĩa và thông điệp muốn truyền tải thông qua tác phẩm "Phù Đổng Thiên Vương", Đức Phúc cho biết: "Lý do lựa chọn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" vì muốn mang đến một câu chuyện, một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. "Phù Đổng Thiên Vương" là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường, tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Phúc cùng ê-kíp đã kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn để bạn bè quốc tế dễ tiếp cận và hiểu hơn về văn hóa và bản sắc Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Đức Phúc được chọn là giọng ca đại diện của Việt Nam tham dự một cuộc thi âm nhạc quốc tế vì "Đức Phúc thỏa mãn được các tiêu chí: có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng, có khả năng truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ".

Trước ca sĩ Đức Phúc, Phương Mỹ Chi cũng là giọng ca tạo được dấu ấn với giải ba tại cuộc thi âm nhạc "Sing! Asia 2025". Trước khi đến với "Sing! Asia 2025", Phương Mỹ Chi đã là giọng ca gây ấn tượng mạnh với những tác phẩm mang đậm màu sắc văn hóa và chất liệu âm nhạc dân tộc Việt Nam do nhóm DTAP sáng tác và dàn dựng.

Khi đến với một sân chơi quốc tế, Phương Mỹ Chi càng xem trọng việc quảng bá văn hóa Việt Nam, bản sắc Việt ra thế giới. Hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam của Phương Mỹ Chi và DTAP tại cuộc thi để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, bằng các tiết mục được đầu tư về cả âm nhạc lẫn thông điệp văn hóa. Chẳng hạn ở bản mashup "Lý Bắc Bộ", DTAP đã khéo léo lấy chất liệu từ nhiều làn điệu dân ca quen thuộc như "Bà còng đi chợ trời mưa", "Lý cây đa", "Đẩy xe bò"… rồi phối hợp cùng múa trống cơm, múa dân gian. Chính sự kết hợp sáng tạo ấy giúp tiết mục vừa gần gũi vừa mới mẻ, tái hiện đậm nét văn hóa Bắc Bộ trên sân khấu quốc tế.

Hay "Buôn trăng" - ca khúc mang sắc màu Tây Nguyên, mộc mạc mà phóng khoáng, thể hiện sự đa dạng văn hóa vùng miền. Phương Mỹ Chi còn khiến khán giả bất ngờ khi đưa Vovinam, môn võ truyền thống của Việt Nam, lên sân khấu, kết hợp với phần phối khí hiện đại.

Sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại này đã làm nổi bật nét độc đáo của văn hóa Việt Nam, vừa tạo nên niềm tự hào quen thuộc với khán giả trong nước vừa khơi gợi sự tò mò, hứng thú từ bạn bè quốc tế. Phương Mỹ Chi và DTAP đã khẳng định được bản sắc Việt trong một tinh thần biểu diễn hiện đại, có chiến lược và hướng tới sự hội nhập.

Nguồn cảm hứng mạnh mẽ

Trong thư chúc mừng Đức Phúc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết rõ: "Chiến thắng của ca sĩ Nguyễn Đức Phúc không chỉ mang lại niềm tự hào cho cá nhân nghệ sĩ mà còn khẳng định vị thế, sức sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế". Đức Phúc bộc bạch: "Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê-kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi tuyệt vời".

Phương Mỹ Chi tạo dấu ấn bằng những sản phẩm đậm sắc màu dân tộc Việt Nam (Ảnh: PHƯƠNG ANH)



Hành trình của Phương Mỹ Chi và Đức Phúc một lần nữa cho thấy âm nhạc Việt Nam đang có một lớp ca sĩ trẻ chọn văn hóa dân tộc để kể những câu chuyện mới theo cách cảm nhận và góc nhìn của thế hệ mình. Bản sắc văn hóa Việt Nam trong âm nhạc được thể hiện qua việc hòa quyện âm nhạc truyền thống với các yếu tố hiện đại, sử dụng nhạc cụ dân tộc, ca từ giàu ý nghĩa về lịch sử và văn hóa, các thể loại âm nhạc đặc trưng như chèo, quan họ và các giai điệu mang âm hưởng dân ca, tạo nên nét độc đáo đậm bản sắc dân tộc trong âm nhạc hiện đại.

Hình ảnh một thế hệ nghệ sĩ trẻ biết tìm đường ra thế giới từ bản sắc của chính mình đã mở khóa cho khát vọng đem nhạc Việt ra thế giới. Theo các nhà chuyên môn, nghệ sĩ trẻ ngày nay đã có được từ khóa để khiến bạn bè thế giới không chỉ lắng nghe, mà còn tò mò, muốn tìm hiểu và thêm yêu văn hóa Việt Nam. Đó chính là âm nhạc đầy tính xu hướng nhưng dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc.

Những người trong cuộc cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đã thể hiện niềm tự hào bản sắc dân tộc thông qua việc sáng tạo các sản phẩm, tác phẩm mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống, như âm nhạc, thời trang và các hoạt động nghệ thuật khác để giới thiệu Việt Nam với thế giới một cách hiện đại và bền vững.

Âm nhạc là ngôn ngữ toàn cầu và những nghệ sĩ trẻ đã chọn chính ngôn ngữ ấy để chuyển tải hồn Việt ra thế giới. Mỗi vòng thi, mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà là một lời giới thiệu, một thông điệp: Việt Nam có nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc và thế hệ trẻ đang sẵn sàng kể câu chuyện văn hóa Việt Nam với thế giới.

Có thể nói thành công của Phương Mỹ Chi và Đức Phúc là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các tài năng trẻ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa và nghệ thuật Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Thế hệ nghệ sĩ trẻ không chỉ là những người tiếp nhận mà còn là những người viết tiếp bản sắc dân tộc theo cách của thời đại. Với tâm thế gìn giữ, trân trọng và phát huy, thế hệ trẻ hôm nay sẽ chính là những người thắp sáng ngọn lửa văn hóa Việt trong tương lai. Một thế hệ trẻ với tư duy cởi mở, sáng tạo và trách nhiệm đang từng bước tiếp nối và phát huy văn hóa dân tộc theo cách của mình.



