Thành công đến từ bản sắc Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Thành công đến từ bản sắc Việt

THÙY TRANG

Các ca sĩ trẻ đã tạo dấu ấn khi kể câu chuyện văn hóa Việt Nam với thế giới

Trở về với giải thưởng quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra tại Moscow (Liên bang Nga), ca sĩ Đức Phúc được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lấy văn hóa làm điểm nhấn

Tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" đã giúp Đức Phúc làm nên chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới.

Ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Thành công đến từ bản sắc Việt - Ảnh 1.

Đức Phúc tạo dấu ấn bằng những sản phẩm đậm sắc màu dân tộc Việt Nam (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Nói về ý nghĩa và thông điệp muốn truyền tải thông qua tác phẩm "Phù Đổng Thiên Vương", Đức Phúc cho biết: "Lý do lựa chọn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" vì muốn mang đến một câu chuyện, một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. "Phù Đổng Thiên Vương" là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường, tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Phúc cùng ê-kíp đã kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn để bạn bè quốc tế dễ tiếp cận và hiểu hơn về văn hóa và bản sắc Việt Nam".

TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Đức Phúc được chọn là giọng ca đại diện của Việt Nam tham dự một cuộc thi âm nhạc quốc tế vì "Đức Phúc thỏa mãn được các tiêu chí: có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng, có khả năng truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ".

Trước ca sĩ Đức Phúc, Phương Mỹ Chi cũng là giọng ca tạo được dấu ấn với giải ba tại cuộc thi âm nhạc "Sing! Asia 2025". Trước khi đến với "Sing! Asia 2025", Phương Mỹ Chi đã là giọng ca gây ấn tượng mạnh với những tác phẩm mang đậm màu sắc văn hóa và chất liệu âm nhạc dân tộc Việt Nam do nhóm DTAP sáng tác và dàn dựng.

Khi đến với một sân chơi quốc tế, Phương Mỹ Chi càng xem trọng việc quảng bá văn hóa Việt Nam, bản sắc Việt ra thế giới. Hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam của Phương Mỹ Chi và DTAP tại cuộc thi để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, bằng các tiết mục được đầu tư về cả âm nhạc lẫn thông điệp văn hóa. Chẳng hạn ở bản mashup "Lý Bắc Bộ", DTAP đã khéo léo lấy chất liệu từ nhiều làn điệu dân ca quen thuộc như "Bà còng đi chợ trời mưa", "Lý cây đa", "Đẩy xe bò"… rồi phối hợp cùng múa trống cơm, múa dân gian. Chính sự kết hợp sáng tạo ấy giúp tiết mục vừa gần gũi vừa mới mẻ, tái hiện đậm nét văn hóa Bắc Bộ trên sân khấu quốc tế.

Hay "Buôn trăng" - ca khúc mang sắc màu Tây Nguyên, mộc mạc mà phóng khoáng, thể hiện sự đa dạng văn hóa vùng miền. Phương Mỹ Chi còn khiến khán giả bất ngờ khi đưa Vovinam, môn võ truyền thống của Việt Nam, lên sân khấu, kết hợp với phần phối khí hiện đại.

Sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại này đã làm nổi bật nét độc đáo của văn hóa Việt Nam, vừa tạo nên niềm tự hào quen thuộc với khán giả trong nước vừa khơi gợi sự tò mò, hứng thú từ bạn bè quốc tế. Phương Mỹ Chi và DTAP đã khẳng định được bản sắc Việt trong một tinh thần biểu diễn hiện đại, có chiến lược và hướng tới sự hội nhập.

Nguồn cảm hứng mạnh mẽ

Trong thư chúc mừng Đức Phúc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết rõ: "Chiến thắng của ca sĩ Nguyễn Đức Phúc không chỉ mang lại niềm tự hào cho cá nhân nghệ sĩ mà còn khẳng định vị thế, sức sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế". Đức Phúc bộc bạch: "Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê-kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi tuyệt vời".

Thành công đến từ bản sắc Việt - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi tạo dấu ấn bằng những sản phẩm đậm sắc màu dân tộc Việt Nam (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Hành trình của Phương Mỹ Chi và Đức Phúc một lần nữa cho thấy âm nhạc Việt Nam đang có một lớp ca sĩ trẻ chọn văn hóa dân tộc để kể những câu chuyện mới theo cách cảm nhận và góc nhìn của thế hệ mình. Bản sắc văn hóa Việt Nam trong âm nhạc được thể hiện qua việc hòa quyện âm nhạc truyền thống với các yếu tố hiện đại, sử dụng nhạc cụ dân tộc, ca từ giàu ý nghĩa về lịch sử và văn hóa, các thể loại âm nhạc đặc trưng như chèo, quan họ và các giai điệu mang âm hưởng dân ca, tạo nên nét độc đáo đậm bản sắc dân tộc trong âm nhạc hiện đại.

TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh một thế hệ nghệ sĩ trẻ biết tìm đường ra thế giới từ bản sắc của chính mình đã mở khóa cho khát vọng đem nhạc Việt ra thế giới. Theo các nhà chuyên môn, nghệ sĩ trẻ ngày nay đã có được từ khóa để khiến bạn bè thế giới không chỉ lắng nghe, mà còn tò mò, muốn tìm hiểu và thêm yêu văn hóa Việt Nam. Đó chính là âm nhạc đầy tính xu hướng nhưng dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc.

Những người trong cuộc cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đã thể hiện niềm tự hào bản sắc dân tộc thông qua việc sáng tạo các sản phẩm, tác phẩm mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống, như âm nhạc, thời trang và các hoạt động nghệ thuật khác để giới thiệu Việt Nam với thế giới một cách hiện đại và bền vững.

Âm nhạc là ngôn ngữ toàn cầu và những nghệ sĩ trẻ đã chọn chính ngôn ngữ ấy để chuyển tải hồn Việt ra thế giới. Mỗi vòng thi, mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà là một lời giới thiệu, một thông điệp: Việt Nam có nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc và thế hệ trẻ đang sẵn sàng kể câu chuyện văn hóa Việt Nam với thế giới.

Có thể nói thành công của Phương Mỹ Chi và Đức Phúc là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các tài năng trẻ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa và nghệ thuật Việt Nam đến bạn bè năm châu. 

Thế hệ nghệ sĩ trẻ không chỉ là những người tiếp nhận mà còn là những người viết tiếp bản sắc dân tộc theo cách của thời đại. Với tâm thế gìn giữ, trân trọng và phát huy, thế hệ trẻ hôm nay sẽ chính là những người thắp sáng ngọn lửa văn hóa Việt trong tương lai. Một thế hệ trẻ với tư duy cởi mở, sáng tạo và trách nhiệm đang từng bước tiếp nối và phát huy văn hóa dân tộc theo cách của mình.


Tin liên quan

ĐỨC PHÚC chinh phục đỉnh cao

ĐỨC PHÚC chinh phục đỉnh cao

Vượt qua đại diện 22 quốc gia, Đức Phúc lên ngôi quán quân tại Intervision 2025

Ca sĩ Đức Phúc được chào đón nồng nhiệt khi trở về Việt Nam

(NLDO)- Sau chiến thắng vang dội tại Intervision 2025, ca sĩ Đức Phúc được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài khi trở về Việt Nam sáng 26-9.

Đức Phúc bày tỏ vinh dự lớn lao được nhận Bằng khen của Thủ tướng

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ca sĩ Nguyễn Đức Phúc vì thành tích xuất sắc tại Intervision 2025.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo