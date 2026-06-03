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Lao động

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Thanh Nga (Ảnh: Quang Vinh)

(NLĐO)- Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế

Tại Trung tâm thảo luận số 2 - Phiên làm việc thứ 2 của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra chiều 3-6, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu đề xuất, kiến nghị thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cấp cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại trung tâm thảo luận, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Nhà nước, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của toàn hệ thống Công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ tính từ sau Đại hội XIII đến tháng 4-2026 cả nước đã phát triển mới hơn 2,2 triệu đoàn viên.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ tập hợp người lao động ở nhiều khu vực, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu vực phi chính thức, lao động nền tảng số còn thấp; việc thành lập Công đoàn cơ sở ở nhiều doanh nghiệp còn gặp trở ngại; chất lượng hoạt động của một bộ phận Công đoàn cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu

"Phát triển đoàn viên, đào tạo đội ngũ và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp liên quan đến sự tồn tại, phát triển và vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là nhiệm vụ chiến lược, quyết định năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động; củng cố vai trò chính trị - xã hội của tổ chức công đoàn"- ông Hùng nhấn mạnh

Kiến nghị nhiều giải pháp

Chia sẻ kết quả công tác phát triển đoàn viên, đại diện LĐLĐ TPHCM cho biết xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, do đó LĐLĐ TP đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên. Đồng thời, chủ động phối hợp với UBND các phường - xã, các cơ quan, đơn vị liên quan để khảo sát cập nhật số lượng doanh nghiệp và tình hình công nhân lao động; phối hợp khảo sát nắm bắt số lượng lao động khu vực phi chính thức đang làm việc trên địa bàn… làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc, tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tiến tới thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trên địa bàn.

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - Ảnh 2.

Các đại biểu thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 2

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thành phố tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Đối với những nơi đã thành lập Công đoàn cơ sở nhưng tỉ lệ tập hợp đoàn viên còn thấp, Công đoàn cấp trên hỗ trợ Công đoàn cơ sở tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần với các nội dung mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên Công đoàn và người lao động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua để tăng năng suất lao động góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Thông qua các hoạt động, làm cơ sở tuyên truyền, thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

Kết quả đạt được từ năm 2024 đến hết quý I/2026, Công đoàn Thành phố đã phát triển 532.000 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại buổi thảo luận

Dù đạt được các kết quả quan trọng, tuy nhiên các đơn vị cũng cho rằng việc phát triển đoàn viên thời gian qua gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua đó, các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ.

Từ thực tiễn hoạt động, LĐLĐ TP Đồng Nai kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền thống nhất về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong tình hình mới; xây dựng nền tảng công đoàn số dùng chung trong toàn hệ thống nhằm hiện đại hóa công tác quản lý đoàn viên và phục vụ người lao động hiệu quả hơn.

Đồng thời quan tâm cơ chế tài chính hỗ trợ cho công tác phối hợp khảo sát, vận động thành lập Công đoàn cơ sở tại địa phương cũng như bổ sung nội dung chỉ hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên các cấp.

Ngoài ra, cần bổ sung hình thức khen thưởng chuyên đề đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở để kịp thời động viên đội ngũ cán bộ Công đoàn và cộng tác viên.

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