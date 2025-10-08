HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phát triển nhân lực chất lượng cao để Việt Nam bứt phá

N.Dung

(NLĐO) - Phát triển nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các ngành, các cấp.

Sáng 8-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới".

Phát triển nhân lực chất lượng cao để Việt Nam bứt phá - Ảnh 1.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới"

Nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số

Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực, chỉ ra hạn chế, điểm nghẽn và đề xuất các giải pháp đột phá phục vụ quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh vào giữa thế kỷ XXI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò trụ cột, là điều kiện tiên quyết.

Ba đột phá chiến lược mà Đảng đã xác định, trong đó phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, được xem là trụ cột và điều kiện tiên quyết.

Cùng quan điểm này, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật – trình bày tham luận về xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông nhấn mạnh, cán bộ tham mưu cần có tư duy chiến lược, năng lực công nghệ, khả năng thích ứng nhanh và kỹ năng làm việc trong môi trường số. "Mỗi cán bộ tham mưu cần trở thành "hạt nhân chuyển đổi số", vừa giỏi chuyên môn, vừa thành thạo kỹ năng mềm"- ông nói.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các ngành và các cấp.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, quá trình chuyển đổi số, và mô hình đào tạo kết hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng, đồng thời thống nhất rằng nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Xây dựng nhân lực y tế chất lượng cao

Là cơ sở đào tạo nhân lực y khoa chất lượng cao với hơn 123 năm phát triển, PGS-TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, tiếp tục được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược then chốt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Riêng trong lĩnh vực y tế, ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sinh mệnh và chất lượng cuộc sống của người dân, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là trụ cột mà còn là yếu tố sống còn.

Đội ngũ này cần hội tụ năng lực chuyên môn sâu, tư duy phản biện, khả năng thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học – công nghệ, đồng thời giữ vững y đức.

Phát triển nhân lực chất lượng cao để Việt Nam bứt phá - Ảnh 2.

Các đại biểu đóng góp ý kiến, đề xuất tại hội thảo

PGS-TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết hiện cả nước có hơn 210 cơ sở đào tạo nhân lực y tế, trong đó 66 cơ sở giáo dục đại học, 139 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 9 viện nghiên cứu có đào tạo.

Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có tỉ lệ nhân lực y tế trên 10.000 dân ở mức cao trong khu vực. Chỉ số này tăng từ 29,2 năm 2001 lên 35,1 năm 2010 và đạt 49,5 năm 2020. Đến nay, 98,6% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động; 87,7% xã có bác sĩ.

Đến năm 2019, cả nước có 475.100 cán bộ y tế, trong đó hơn 87.400 người có trình độ bác sĩ trở lên, 27.700 người có trình độ dược sĩ đại học trở lên. Tuy nhiên, việc phân bố nhân lực chưa đồng đều giữa các vùng, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ thấp nhất – 37,8 nhân viên y tế/10.000 dân (hơn 65.000 người phục vụ cho 17,27 triệu dân).

So với khu vực, tỉ lệ cán bộ y tế/10.000 dân của Việt Nam vẫn thấp hơn Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippines, tương đương Indonesia.

Về nguồn nhân lực khoa học – công nghệ trong ngành y, cả nước hiện có hơn 400 giáo sư, phó giáo sư; 1.977 tiến sĩ y học, 273 tiến sĩ dược học, cùng đội ngũ lớn bác sĩ chuyên khoa I, II và các nhà nghiên cứu đang công tác tại các trường, viện và bệnh viện trên toàn quốc.

GS-TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu và những tham luận tâm huyết của các đại biểu. Ông nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị.

Hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất các gợi ý chính sách quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Những kết quả và kiến nghị tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.


