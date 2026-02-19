HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Phi đội Mỹ hướng tới Trung Đông, ông Donald Trump nhắc "khả năng leo thang"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Phi đội chiến đấu cơ Mỹ đang hướng về Trung Đông, có thể chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Báo Telegraph dẫn lời các chuyên gia cho rằng sự gia tăng số lượng máy bay chiến đấu tới vùng Vịnh có thể là bước dọn đường cho các máy bay ném bom hạng nặng tấn công vào Iran.

Tuần này, một lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ của Mỹ, bao gồm cả máy bay tiếp liệu trên không, được nhìn thấy di chuyển về phía Đông.

Theo đó, hơn 50 máy bay chiến đấu, bao gồm F-35 và F-16, đã được điều tới khu vực trong 24 giờ trước tối 17-2 (giờ địa phương).

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hiện diện ở biển Ả Rập. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã hiện diện ở biển Ả Rập. Ảnh: Hải quân Mỹ

Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Sascha Bruchmann, cho biết máy bay phản lực tốc độ cao như F-16 và F-35 có thể được sử dụng để mở đường tới các mục tiêu chính.

“Chúng ở đó để phá cửa, cái mà chúng ta gọi là trấn áp hệ thống phòng không của đối phương” - ông Bruchmann nói.

Mỹ có thể triển khai máy bay chiến đấu trực tiếp đến Iran từ các căn cứ trên lục địa Bắc Mỹ, đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương hoặc Okinawa ở Nhật Bản.

Các chuyên gia tin rằng Washington cũng có thể sử dụng hàng chục máy bay chiến đấu trên biển và trên đất liền - đang được điều động tới Trung Đông - để phòng thủ trong trường hợp Iran phản công.

Ví dụ, các máy bay F-15 trong khu vực dường như được trang bị để bắn hạ nhiều máy bay không người lái chứ không phải cho các hoạt động tấn công.

Việc Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R Ford tới hội quân với tàu sân bay USS Abraham Lincoln - vốn đã hiện diện ở biển Ả Rập - khiến các nhà phân tích dự đoán rằng Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự dài hạn chống lại Iran.

Một nguồn tin trong chính quyền Washington cho biết hiện có 90% khả năng xảy ra chiến sự trong những tuần tới. Một cựu lãnh đạo tình báo Israel tin rằng khả năng Mỹ tấn công Iran sẽ xảy ra trong vòng vài ngày.

Động thái tăng cường máy bay chiến đấu của Mỹ diễn ra sau vòng đàm phán thứ hai về chương trình hạt nhân của Iran tại Geneva - Thụy Sĩ hôm 17-2. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 17-2 nói Iran "nên khôn ngoan chấp nhận một thỏa thuận". Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói Iran chưa chấp nhận "tất cả lằn ranh đỏ" của Washington".
Cùng ngày 17-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa can thiệp quân sự vào Iran, thậm chí nhắc đến "khả năng leo thang".

Tin liên quan

Mỹ để ngỏ khả năng điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến gần Iran?

Mỹ để ngỏ khả năng điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến gần Iran?

(NLĐO) - Mỹ có thể triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến gần Iran, đồng nghĩa tập trung gần 1/3 sức mạnh hải quân của mình về phía Trung Đông.

Tin khả quan từ bàn đàm phán Mỹ - Iran, Tehran vẫn tuyên bố cứng

(NLĐO) – Mỹ và Iran đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc chính trong vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva vào ngày 17-2 nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Lãnh tụ tối cao lên tiếng, Iran diễn tập phóng tên lửa ra eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran đã phóng tên lửa về phía eo biển Hormuz sau khi lãnh tụ tối cao của nước này đưa ra lời cảnh báo mới đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

hạt nhân máy bay chiến đấu Iran chiến dịch quân sự
