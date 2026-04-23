Thái Hòa "đỉnh thôi rồi" trong Anh Hùng

Thái Hòa xứng tầm "ông hoàng phòng vé" Việt

Sau thành công rực rỡ của "Tử chiến trên không", Thái Hòa một lần nữa khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé" cùng khả năng diễn xuất không thể lay chuyển trong "Anh Hùng".

Ngay từ những khoảnh khắc đầu phim, nam diễn viên đã không còn là Thái Hòa, mà chính là anh Hùng - một người cha đơn thân chạy taxi kiếm tiền nuôi hai đứa con gái, trong đó con út My đang chống chọi với bệnh suy gan.

Đây không phải là lần đầu Thái Hòa vào vai khắc khổ, nhưng cái khổ của nhân vật Hùng càng khiến người xem phải đau đớn, bế tắc thay vì hàng loạt bi kịch bủa vây.

Mặt khác, đây là nhân vật có nhiều "gai nhọn" hiếm hoi mà nam diễn viên thể hiện, không tốt hoàn toàn nhưng cũng chẳng hề xấu xa. Hùng rơi vào cạm bẫy, trở thành kẻ "đào lửa" bị dư luận chỉ trích nhưng tất cả chỉ vì mạng sống của con.

Thông qua từng ánh mắt, nhịp thở, anh gây thương cảm, đáng trách hơn là đáng ghét trong nỗ lực giành lại sự sống cho bé My. Có những lúc Hùng bộc phát dữ dội, đưa ra quyết định ích kỷ nhưng người xem khó giận anh.

Với một hình tượng nhân vật đa sắc, đa chiều như vậy, Thái Hòa đã hoàn thành xuất sắc đến nổi da gà.

Bên cạnh đó, Thái Hòa còn có dàn bạn diễn đồng hành ấn tượng xuyên suốt mạch phim "Anh Hùng". Những gương mặt lâu năm như Hồng Ánh hay NSƯT Lê Thiện lấy nước mắt với cách khắc họa nhân vật thân thuộc, đời thường, trong khi những sao trẻ như Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh và nhất là Phương Thanh - nữ tân binh vào vai con gái lớn của Hùng đều có khoảnh khắc sáng giá của riêng mình.

Đặc biệt, màn hóa thân thành "phóng viên đi tìm sự thật" Pan của Minh Triết - bạn diễn của Thái Hòa trong Địa Đạo trước đó gây ức chế nặng nề, nhưng đồng nghĩa với việc anh đã nhập vai đến xuất thần mặc dù thời lượng lên hình ngắn ngủi.

"Anh Hùng" của Thái Hòa - phim hay mùa lễ

Ở phim Anh Hùng, mỗi người xem có thể soi thấy một phần bản thân mình trong tình huống, dù là người dân tò mò, dư luận phản kháng hay chỉ là người hàng xóm kế nhà Hùng. Bộ phim đi thẳng vào một sự thật khó chịu mà chúng ta thường né tránh: "Không ít người trong chúng ta cũng từng chần chừ khi giúp một người khác".

Từ câu chuyện "đào lửa" từ thiện của Hùng dựng lên, phim cô đọng lại bằng câu nói của một nhân vật ở đoạn kết phim rằng trong một xã hội đầy sự phán xét, vị tha mới chính là anh hùng.

Không cố gắng nhồi nhét "twist" hay những khung hình gây sốc, "Anh Hùng" chỉ nhẹ nhàng đánh thức những "anh hùng không tên" trong mỗi con người, và lòng tốt vẫn có thể được lan tỏa giữa đường đời bộn bề hiện nay.

Bộ phim còn là bức chân dung về tình cha con, mẹ con đậm chất thuần Việt, và những khía cạnh tích cực về tình làng nghĩa xóm, chung tay giúp người cũng như sự cảnh giác với những chiêu trò "đào lửa" đang ngày một tinh vi.

Đây chắc chắn là một tác phẩm xứng đáng để giới trẻ cùng xem, cùng cảm cùng cha mẹ và người thân - một trải nghiệm điện ảnh tử tế, giàu cảm xúc, xứng đáng để ra rạp trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30.4 năm nay.