HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thái Hòa "đỉnh thôi rồi" trong Anh Hùng

Thùy Trang

(NLĐO) - Thái Hòa "bán mạng" trong Anh Hùng- siêu phẩm được dự báo lấy nước mắt khán giả nhất trong dịp lễ Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5.

Thái Hòa xứng tầm "ông hoàng phòng vé" Việt

Thái Hòa "đỉnh thôi rồi" trong Anh Hùng - Ảnh 1.

Thái Hòa xứng đáng vua phòng vé

Sau thành công rực rỡ của "Tử chiến trên không", Thái Hòa một lần nữa khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé" cùng khả năng diễn xuất không thể lay chuyển trong "Anh Hùng".

Ngay từ những khoảnh khắc đầu phim, nam diễn viên đã không còn là Thái Hòa, mà chính là anh Hùng - một người cha đơn thân chạy taxi kiếm tiền nuôi hai đứa con gái, trong đó con út My đang chống chọi với bệnh suy gan.

Đây không phải là lần đầu Thái Hòa vào vai khắc khổ, nhưng cái khổ của nhân vật Hùng càng khiến người xem phải đau đớn, bế tắc thay vì hàng loạt bi kịch bủa vây.

Thái Hòa "đỉnh thôi rồi" trong Anh Hùng - Ảnh 2.

Diễn xuất của một diễn viên gạo cội luôn khiến khán giả tin tưởng

Mặt khác, đây là nhân vật có nhiều "gai nhọn" hiếm hoi mà nam diễn viên thể hiện, không tốt hoàn toàn nhưng cũng chẳng hề xấu xa. Hùng rơi vào cạm bẫy, trở thành kẻ "đào lửa" bị dư luận chỉ trích nhưng tất cả chỉ vì mạng sống của con.

Thông qua từng ánh mắt, nhịp thở, anh gây thương cảm, đáng trách hơn là đáng ghét trong nỗ lực giành lại sự sống cho bé My. Có những lúc Hùng bộc phát dữ dội, đưa ra quyết định ích kỷ nhưng người xem khó giận anh.

Với một hình tượng nhân vật đa sắc, đa chiều như vậy, Thái Hòa đã hoàn thành xuất sắc đến nổi da gà.

Thái Hòa "đỉnh thôi rồi" trong Anh Hùng - Ảnh 3.

Thái Hòa không còn là Thái Hòa khi nhập vai

Bên cạnh đó, Thái Hòa còn có dàn bạn diễn đồng hành ấn tượng xuyên suốt mạch phim "Anh Hùng". Những gương mặt lâu năm như Hồng Ánh hay NSƯT Lê Thiện lấy nước mắt với cách khắc họa nhân vật thân thuộc, đời thường, trong khi những sao trẻ như Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh và nhất là Phương Thanh - nữ tân binh vào vai con gái lớn của Hùng đều có khoảnh khắc sáng giá của riêng mình.

Đặc biệt, màn hóa thân thành "phóng viên đi tìm sự thật" Pan của Minh Triết - bạn diễn của Thái Hòa trong Địa Đạo trước đó gây ức chế nặng nề, nhưng đồng nghĩa với việc anh đã nhập vai đến xuất thần mặc dù thời lượng lên hình ngắn ngủi.

"Anh Hùng" của Thái Hòa - phim hay mùa lễ

Thái Hòa "đỉnh thôi rồi" trong Anh Hùng - Ảnh 4.

Anh Hùng là một bộ phim đáng xem mùa lễ

Ở phim Anh Hùng, mỗi người xem có thể soi thấy một phần bản thân mình trong tình huống, dù là người dân tò mò, dư luận phản kháng hay chỉ là người hàng xóm kế nhà Hùng. Bộ phim đi thẳng vào một sự thật khó chịu mà chúng ta thường né tránh: "Không ít người trong chúng ta cũng từng chần chừ khi giúp một người khác".

Từ câu chuyện "đào lửa" từ thiện của Hùng dựng lên, phim cô đọng lại bằng câu nói của một nhân vật ở đoạn kết phim rằng trong một xã hội đầy sự phán xét, vị tha mới chính là anh hùng.

Không cố gắng nhồi nhét "twist" hay những khung hình gây sốc, "Anh Hùng" chỉ nhẹ nhàng đánh thức những "anh hùng không tên" trong mỗi con người, và lòng tốt vẫn có thể được lan tỏa giữa đường đời bộn bề hiện nay.

Thái Hòa "đỉnh thôi rồi" trong Anh Hùng - Ảnh 5.

Khán giả sẽ thấy bóng dáng chính mình trong phim

Bộ phim còn là bức chân dung về tình cha con, mẹ con đậm chất thuần Việt, và những khía cạnh tích cực về tình làng nghĩa xóm, chung tay giúp người cũng như sự cảnh giác với những chiêu trò "đào lửa" đang ngày một tinh vi.

Đây chắc chắn là một tác phẩm xứng đáng để giới trẻ cùng xem, cùng cảm cùng cha mẹ và người thân - một trải nghiệm điện ảnh tử tế, giàu cảm xúc, xứng đáng để ra rạp trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30.4 năm nay.

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng"

(NLĐO) - Phim "Anh Hùng" có Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh… tham gia tung đoạn hậu trường đầu tiên, mở ra góc nhìn về câu chuyện "anh hùng đời thường".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo