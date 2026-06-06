Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu

Nhà sản xuất phim "Ma xó" ngày 6-6 thông tin phim đã vượt 20 tỉ đồng sau ngày đầu tiên khởi chiếu (bao gồm suất chiếu sớm và ngày đầu khởi chiếu). Phim trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn phim Việt tháng 6 cao nhất.

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 6-6, phim đã thu về hơn 27,6 tỉ đồng. Tác phẩm đang giữ vị trí đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. "Ma xó" vượt qua được đối thủ nặng ký là "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" - phiên bản mới, đẩy phim này xuống thứ hai.

Phim "Ma xó" gặt hái doanh thu tốt

Một cảnh trong phim

"Ma xó" do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện. Nội dung câu chuyện phim kể về hai vợ chồng nghèo là Thảo (Tín Nguyễn đóng) và Phú (Avin Lu đóng).

Thảo đang mang thai nhưng thai kỳ không được tốt khiến cô lo lắng. Từng bị sảy thai trước đó, lần này, Thảo nhờ bà thầy pháp tên Tánh hỗ trợ phương pháp giữ thai bằng cách nuôi ma xó.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thuý, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú ba Duy ...

Vợ chồng Thảo và Phú

Cả hai tìm đến bà Tánh

Bà Tánh khuyên nên nuôi ma xó trong nhà để bảo vệ cái thai