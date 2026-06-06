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Giải trí

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Ma xó" đã gặt hái hơn 20 tỉ đồng sau ngày đầu khởi chiếu, chứng minh sức hút với khán giả.

Nhà sản xuất phim "Ma xó" ngày 6-6 thông tin phim đã vượt 20 tỉ đồng sau ngày đầu tiên khởi chiếu (bao gồm suất chiếu sớm và ngày đầu khởi chiếu). Phim trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn phim Việt tháng 6 cao nhất.

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 6-6, phim đã thu về hơn 27,6 tỉ đồng. Tác phẩm đang giữ vị trí đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. "Ma xó" vượt qua được đối thủ nặng ký là "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" - phiên bản mới, đẩy phim này xuống thứ hai.

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 1.

Phim "Ma xó" gặt hái doanh thu tốt

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 2.

Một cảnh trong phim

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 3.

"Ma xó" do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện. Nội dung câu chuyện phim kể về hai vợ chồng nghèo là Thảo (Tín Nguyễn đóng) và Phú (Avin Lu đóng).

Thảo đang mang thai nhưng thai kỳ không được tốt khiến cô lo lắng. Từng bị sảy thai trước đó, lần này, Thảo nhờ bà thầy pháp tên Tánh hỗ trợ phương pháp giữ thai bằng cách nuôi ma xó.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thuý, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú ba Duy ...

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 4.

Vợ chồng Thảo và Phú

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 5.

Cả hai tìm đến bà Tánh

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 6.

Bà Tánh khuyên nên nuôi ma xó trong nhà để bảo vệ cái thai

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 7.

Một số hình ảnh trong phim "Ma xó"

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 8.

Phim có Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy… bứt phá doanh thu - Ảnh 9.

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