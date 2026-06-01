Giải trí

Phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan "ế ẩm", gần như rời rạp

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim kinh dị "Thẩm mỹ viện âm phủ" quy tụ dàn diễn viên: Ngọc Trinh, Xuân Lan, Lê Xuân Tiền…, gần như rời rạp khi chỉ còn 3 suất chiếu trong ngày.

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến chiều ngày 1-6, phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" thu về hơn 12,6 tỉ đồng. Phim đang xếp vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày với 0 vé bán ra và hiện chỉ còn 3 suất chiếu.

Như vậy, tác phẩm này gần như rời rạp và doanh thu không như kỳ vọng khi chính thức ra rạp phục vụ khán giả từ ngày 8-5.

Phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan "ế ẩm", gần như rời rạp - Ảnh 1.

Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền vào vai cặp đôi trong phim

Phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan "ế ẩm", gần như rời rạp - Ảnh 2.

Phim không đạt doanh thu như kỳ vọng

Phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan "ế ẩm", gần như rời rạp - Ảnh 3.

Tác phẩm gần như rời rạp khi chỉ có 3 suất trong ngày 1-6

"Thẩm mỹ viện âm phủ" do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, vay mượn nghi lễ đi thiếp (xuất hồn xuống cõi âm) trong dân gian, để đào sâu vào bản ác, ảo vọng và nỗi sợ của con người.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Ngọc Trinh trên màn ảnh rộng sau thành công vai Út Như phim "Chị dâu" của đạo diễn Khương Ngọc. Siêu mẫu Xuân Lan tham gia phim và còn có mỹ nam Lê Xuân Tiền.

Tuy nhiên, kịch bản còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cách kể cũ kỹ, phần thoại chưa tự nhiên là điểm yếu của phim. Tạo hình Ngọc Trinh đẹp lung linh trong từng khung hình, giữ nguyên lớp trang điểm kể cả cảnh cô vừa tỉnh ngủ cũng khiến một số người xem không thể chấp nhận.

Chuyện tình cảm của nhân vật Thanh do Ngọc Trinh đóng và Thuận do Lê Xuân Tiền đóng cũng chưa được xây đắp đủ sâu để tạo nên các tình tiết chuyển biến trong phim.

Phim hoạt hình "Doraemon - Nobita và lâu đài dưới biển sâu" phiên bản mới vẫn đang dẫn đầu danh sách phòng vé Việt tính theo ngày. Doanh thu của phim đã hơn 152,3 tỉ đồng.


Tin liên quan

Ngọc Trinh "yêu đương" Lê Xuân Tiền, hôn nhau nồng nàn

Ngọc Trinh "yêu đương" Lê Xuân Tiền, hôn nhau nồng nàn

(NLĐO) - Mỹ nam Lê Xuân Tiền hóa thân vai Thuận, chồng sắp cưới của bác sĩ Thanh do Ngọc Trinh đảm nhiệm trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm

(NLĐO) - Nhà sản xuất phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" ngày 20-4 tung poster và trailer, tiết lộ thêm nhiều diễn viên khác tham gia tác phẩm.

Phương Linh căng thẳng, lo lắng vì "đàn chị" Ngọc Trinh

(NLĐO) - Nữ diễn viên Phương Linh bày tỏ sự hồi hộp khi diễn cùng "đàn chị" Ngọc Trinh trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".

