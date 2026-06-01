Phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan "ế ẩm", gần như rời rạp

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến chiều ngày 1-6, phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" thu về hơn 12,6 tỉ đồng. Phim đang xếp vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày với 0 vé bán ra và hiện chỉ còn 3 suất chiếu.

Như vậy, tác phẩm này gần như rời rạp và doanh thu không như kỳ vọng khi chính thức ra rạp phục vụ khán giả từ ngày 8-5.

"Thẩm mỹ viện âm phủ" do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, vay mượn nghi lễ đi thiếp (xuất hồn xuống cõi âm) trong dân gian, để đào sâu vào bản ác, ảo vọng và nỗi sợ của con người.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Ngọc Trinh trên màn ảnh rộng sau thành công vai Út Như phim "Chị dâu" của đạo diễn Khương Ngọc. Siêu mẫu Xuân Lan tham gia phim và còn có mỹ nam Lê Xuân Tiền.

Tuy nhiên, kịch bản còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cách kể cũ kỹ, phần thoại chưa tự nhiên là điểm yếu của phim. Tạo hình Ngọc Trinh đẹp lung linh trong từng khung hình, giữ nguyên lớp trang điểm kể cả cảnh cô vừa tỉnh ngủ cũng khiến một số người xem không thể chấp nhận.

Chuyện tình cảm của nhân vật Thanh do Ngọc Trinh đóng và Thuận do Lê Xuân Tiền đóng cũng chưa được xây đắp đủ sâu để tạo nên các tình tiết chuyển biến trong phim.

Phim hoạt hình "Doraemon - Nobita và lâu đài dưới biển sâu" phiên bản mới vẫn đang dẫn đầu danh sách phòng vé Việt tính theo ngày. Doanh thu của phim đã hơn 152,3 tỉ đồng.



