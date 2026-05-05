Phương Linh căng thẳng, lo lắng vì "đàn chị" Ngọc Trinh

Ê-kíp phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt phim chiều ngày 5-5 tại TP HCM, quy tụ đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, diễn viên Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền, Phương Linh, Khazsak.

Tại buổi giao lưu, Phương Linh cho biết vào vai Kim trong phim - một cô gái bị ám ảnh bởi vẻ đẹp vĩnh cữu. Nhân vật của cô có nhiều cảnh đóng cùng với nữ chính Ngọc Trinh. Khi biết thông tin này, ban đầu cô rất lo, sợ rằng Ngọc Trinh khó tính, sẽ không thích diễn cùng tân binh. Cô cũng e ngại nếu không diễn tốt sẽ ảnh hưởng đến bạn diễn cũng như ê-kíp.

"Thế nhưng, khi được gặp, làm việc trực tiếp với chị Ngọc Trinh, tôi bỏ hết mọi áp lực, lo lắng. Tôi thấy chị ấy làm việc thoải mái, diễn xuất tự nhiên, chân thật. Với Ngọc Trinh, thế nào thì sẽ là thế đó, nói thẳng ra, không có quanh co, ẩn ý" - Phương Linh nhận định.

Ngọc Trinh cho biết lý do cô tham gia phim vì muốn khán giả thấy một Ngọc Trinh khác trên màn ảnh rộng.

"Mọi người hay thấy tôi năng lượng, nhiều lúc hơi ồn ào. Vai diễn này tôi cảm thấy nhiều chiều sâu hơn, diễn bằng mắt nhiều, là dạng vai muốn diễn từ lâu. Khi đọc kịch bản, tôi rất thích. Tôi cũng chưa được xem phim kinh dị nào liên quan đến thẩm mỹ viện, làm đẹp. Đây là hai yếu tố làm tôi thích thú" - Ngọc Trinh thổ lộ.

Nam diễn viên Lê Xuân Tiền khen ngợi Ngọc Trinh đẹp, diễn xuất tự nhiên, truyền tải được cảm xúc. Trong khi đó, diễn viên Xuân Lan khóc khi xem phim. Cô nói rằng bản thân là người trọng tín ngưỡng, nhiều năm tìm hiểu và phụng thờ tín ngưỡng dân gian của Việt Nam.

Ở một trong các cảnh làm lễ đi thiếp, cô trì chú một đoạn kinh của nhà Phật. Vì nhập vai, Xuân Lan cảm nhận năng lượng trong mình nặng hơn, mệt hơn, trong lòng dâng nỗi sợ như của nhân vật.

"Thẩm mỹ viện âm phủ" vay mượn nghi lễ đi thiếp (xuất hồn xuống cõi âm) trong dân gian, để đào sâu vào bản ác, ảo vọng và nỗi sợ của con người. Phim ra rạp chính thức từ 8-5, có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 6-5 và cả ngày 7-5.