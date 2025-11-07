HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Bà đừng buồn con" tung trailer chính thức và công bố đổi tên thành "Thế hệ kỳ tích".

Ngày 7-11, nhà sản xuất phim "Bà đừng buồn con" tung trailer và công bố đổi tên. Lý giải việc này, đạo diễn Hoàng Nam cho biết sau quá trình dựng phim, anh tự cảm nhận tựa đề cũ chưa đủ truyền tải trọn vẹn thông điệp mà tác phẩm truyền tải.

Anh đã không ngừng thảo luận với ê-kíp riêng, cũng như tiếp thu góp ý của một số chuyên gia trong ngành phim, từ đó tìm ra cái tên "Thế hệ kỳ tích" đầy ưng ý.

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 1.

Tiến là vai diễn đầu tay của Trần Tú - con trai NSND Trần Lực

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 2.

Tiến từng trải qua nhiều công việc

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 3.

Gia đình của Tiến

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 4.

Tiến khao khát làm game

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 5.

Tiến và Linh trong một cảnh phim

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 6.

Trailer phim "Thế hệ kỳ tích"

Tựa phim ngụ ý thế hệ trẻ - những người đang từng bước định vị mình trong xã hội và là chủ nhân tương lai của đất nước. Trên màn ảnh, thế hệ ấy được tái hiện qua chân dung của Linh (Hồng Khanh - con gái NSƯT Chiều Xuân đóng), Trang (Trà My, thường gọi là Nàng Mơ đóng), Hồng Kẹo (Dương Hoàng Hải đóng), Huy Fam (Huy Võ đóng) và đặc biệt là nam chính, trụ cột của phim là Tiến (Trần Tú - con trai NSNDN Trần Lực đóng).

"Bản thân tôi cũng đam mê công nghệ và quan tâm đến lĩnh vực game. Tôi có niềm tin Việt Nam có một ngày sẽ trở thành một quốc gia sản xuất được những tựa game nổi tiếng thế giới và còn mang tính giáo dục, giới thiệu văn hóa đất nước. Trong phim, nhân vật chính là chàng trai trẻ với khát vọng tạo ra một trò chơi gây sốt toàn cầu, như tiếng lòng gửi gắm giấc mơ đó của tôi" - đạo diễn Hoàng Nam trải lòng.

Anh muốn nói thông qua phim về tấm gương của một cá nhân vượt qua rất nhiều khó khăn để thành công. Lấy tình yêu gia đình và sự tử tế làm gốc rễ, Tiến luôn tự nhắc mình trân trọng những giá trị cốt lõi của người Việt Nam để hướng tới thành công.

Tuy nhiên, tên phim thay đổi không có nghĩa là câu chuyện "Bà đừng buồn con" không còn nữa. Tình cảm bà cháu mộc mạc, bình dân mà đầy chân thành, xúc động giữa Tiến với bà nội (NSND Thanh Hoa đóng) vẫn luôn là một phần không thể thiếu của kịch bản.

Tình thương của bà vỗ về Tiến và ước mong được báo hiếu bà cho chàng trai trẻ nghị lực vượt qua giông tố tuổi đôi mươi.

Trailer phim tập trung vào hành trình gian nan của Tiến, có những lúc nghi hoặc bản thân phải hỏi bà mình: "Biết bao giờ thì con mới thành công hả bà?", có lúc bị mỉa mai, coi thường. Thậm chí, có lúc Tiến khó khăn đến mức phải chạy xe ôm công nghệ để có tiền trang trải cuộc sống, trải qua nhiều cảnh khổ đau trên đường phố.

Trailer kết thúc bằng khoảnh khắc tươi sáng với lời dặn của người bà: "Dù thế nào thì con cũng không được nản lòng. Tiếp tục đứng lên, đó là cách của người thành công".

Phim còn có sự tham gia của Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương và nhiều diễn viên khác… , dự kiến ra rạp từ 12-12.

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 7.

Tạo hình ca sĩ Tuấn Hưng trong phim

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 8.

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 9.

NSND Thanh Hoa vào vai bà Nga Tứ

Phim có Tuấn Hưng, con NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân đổi tên - Ảnh 10.

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh

(NLĐO) - Trần Tú (biệt danh Trần Bờm) - con trai NSND Trần Lực, tham gia phim "Bà đừng buồn con" của đạo diễn Hoàng Nam.

Nàng Mơ chạm ngõ điện ảnh, làm cháu ngoại NSND Thanh Hoa

(NLĐO) - TikToker Nàng Mơ, gây chú ý tại Vietnam Next Top Model 2025, chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Bà đừng buồn con".

Bước ngoặt trong thời trang của Diệu Nhi

(NLĐO) - Diệu Nhi vừa nữ tính vừa bí ẩn trong bộ ảnh kết hợp Tiffany & Co.

Tuấn Hưng NSND Thanh Hoa Hoàng Nam Bà đừng buồn con NSND Trần Lực Thế hệ kỳ tích
