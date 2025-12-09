Phim điện ảnh vào mùa

Phim "Thế hệ kỳ tích" (tựa cũ "Bà đừng buồn con") của đạo diễn Hoàng Nam dự kiến ra rạp từ ngày 12-12. Phim cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Những diễn viên tham gia trong phim gồm: NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh, Huy Võ, Dương Hoàng Hải, Trà My (Nàng Mơ), Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương và nhiều diễn viên khác.

Phim Việt khác là "Nhà hai chủ" do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên câu chuyện có thật kết hợp quan điểm dân gian về truyền thuyết ngày Tam Nương. Nội dung xoay quanh vợ chồng Mai (Trâm Anh đóng) và Lâm (Trần Kim Hải đóng) mua được ngôi nhà giá rẻ. Do quá vui mừng, Mai bỏ qua lời cảnh báo của dì Bảy (NSƯT Kim Phương đóng) cho rằng đây là ngôi nhà được xây vào ngày Tam Nương - một trong những ngày kiêng kỵ cho việc động thổ và xây dựng. Tác phẩm ra rạp từ ngày 26-12.

Phim “Thế hệ kỳ tích” (tựa cũ “Bà đừng buồn con”) của đạo diễn Hoàng Nam. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim điện ảnh "Thiên đường máu" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, khai thác đề tài về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", không ít thanh niên bị đưa đến những "đặc khu", nơi họ trải qua cảnh giam lỏng và bị ép buộc phải gọi điện để lừa ngược lại chính đồng bào mình. Nhiều người trong số đó đã tìm cách đào thoát khỏi địa ngục mà họ đã trót dấn thân vào. Phim quy tụ các diễn viên: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, Lê Minh Thuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Hoàng Yến…; ra rạp từ ngày 30-12.

Phim "Ai thương ai mến" do Thu Trang đảm nhiệm các vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn, nữ chính ra rạp từ ngày 1-1-2026. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Hai Mến (Thu Trang đóng) - chị cả trong gia đình phải trở thành trụ cột cho các em sau khi cha mẹ qua đời do tai nạn.

"Con kể ba nghe" là phim do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, Trần Thanh Huy làm giám đốc sáng tạo. Nội dung khai thác đề tài tình cảm gia đình, tình cha con đặt trong bối cảnh nghệ thuật xiếc. Phim dự kiến công chiếu đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (16.1.1956 - 16.1.2026).

Phim "Vạn dặm yêu em" do Rahhat Shah Kazmi đạo diễn, là tác phẩm hợp tác Ấn Độ - Việt Nam. Phim kể câu chuyện tình xuyên biên giới giữa chàng thiếu gia tỉ phú Ấn Độ và nữ nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp, ra rạp từ ngày 9-1-2026. Các diễn viên trong phim: Khả Ngân, Shantanu Maheshwari, Avneet Kaur… Ngoài ra, nhiều phim nước ngoài hấp dẫn cũng chờ đợi ra rạp Việt như: "Avatar 3: Lửa và tro tàn" do James Cameron đạo diễn, chiếu từ ngày 19-12; "Anaconda: Đụng độ siêu trăn" do Tom Gormican đạo diễn, chiếu từ ngày 26-12.



