HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Điện ảnh

Phim điện ảnh vào mùa

Minh Khuê

Thị trường rạp Việt mùa cuối năm đang sôi động từng ngày với loạt phim điện ảnh trong và ngoài nước xếp hàng phục vụ khán giả.

Phim "Thế hệ kỳ tích" (tựa cũ "Bà đừng buồn con") của đạo diễn Hoàng Nam dự kiến ra rạp từ ngày 12-12. Phim cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Những diễn viên tham gia trong phim gồm: NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh, Huy Võ, Dương Hoàng Hải, Trà My (Nàng Mơ), Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương và nhiều diễn viên khác.

Phim Việt khác là "Nhà hai chủ" do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên câu chuyện có thật kết hợp quan điểm dân gian về truyền thuyết ngày Tam Nương. Nội dung xoay quanh vợ chồng Mai (Trâm Anh đóng) và Lâm (Trần Kim Hải đóng) mua được ngôi nhà giá rẻ. Do quá vui mừng, Mai bỏ qua lời cảnh báo của dì Bảy (NSƯT Kim Phương đóng) cho rằng đây là ngôi nhà được xây vào ngày Tam Nương - một trong những ngày kiêng kỵ cho việc động thổ và xây dựng. Tác phẩm ra rạp từ ngày 26-12.

Phim điện ảnh vào mùa - Ảnh 1.

Phim “Thế hệ kỳ tích” (tựa cũ “Bà đừng buồn con”) của đạo diễn Hoàng Nam. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim điện ảnh "Thiên đường máu" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, khai thác đề tài về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", không ít thanh niên bị đưa đến những "đặc khu", nơi họ trải qua cảnh giam lỏng và bị ép buộc phải gọi điện để lừa ngược lại chính đồng bào mình. Nhiều người trong số đó đã tìm cách đào thoát khỏi địa ngục mà họ đã trót dấn thân vào. Phim quy tụ các diễn viên: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, Lê Minh Thuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Hoàng Yến…; ra rạp từ ngày 30-12.

Phim "Ai thương ai mến" do Thu Trang đảm nhiệm các vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn, nữ chính ra rạp từ ngày 1-1-2026. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Hai Mến (Thu Trang đóng) - chị cả trong gia đình phải trở thành trụ cột cho các em sau khi cha mẹ qua đời do tai nạn.

"Con kể ba nghe" là phim do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, Trần Thanh Huy làm giám đốc sáng tạo. Nội dung khai thác đề tài tình cảm gia đình, tình cha con đặt trong bối cảnh nghệ thuật xiếc. Phim dự kiến công chiếu đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (16.1.1956 - 16.1.2026).

Phim "Vạn dặm yêu em" do Rahhat Shah Kazmi đạo diễn, là tác phẩm hợp tác Ấn Độ - Việt Nam. Phim kể câu chuyện tình xuyên biên giới giữa chàng thiếu gia tỉ phú Ấn Độ và nữ nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp, ra rạp từ ngày 9-1-2026. Các diễn viên trong phim: Khả Ngân, Shantanu Maheshwari, Avneet Kaur… Ngoài ra, nhiều phim nước ngoài hấp dẫn cũng chờ đợi ra rạp Việt như: "Avatar 3: Lửa và tro tàn" do James Cameron đạo diễn, chiếu từ ngày 19-12; "Anaconda: Đụng độ siêu trăn" do Tom Gormican đạo diễn, chiếu từ ngày 26-12.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo