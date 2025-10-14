Đề cử Mai Vàng hạng mục nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình: Nở rộ đa sắc màu

Lực lượng nữ diễn viên gạo cội như Hồng Đào, Lê Khánh, Thân Thúy Hà, Hồng Ánh... vẫn đa dạng trong diễn xuất, tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

Người trẻ nhập vai

Cùng với "cơn sốt" phim "Mưa đỏ", ngoài lực lượng nam diễn viên đông đảo thì tác phẩm do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn cũng có những nữ diễn viên tạo được ấn tượng. Đó là Lê Hạ Anh với vai y tá Hồng thuộc Quân Giải phóng miền Nam kiêm cô lái đò đưa bộ đội qua sông Thạch Hãn và đưa thương binh từ Thành cổ Quảng Trị ra Trạm quân y dã chiến.

Với nét đẹp ngọt ngào, dịu dàng nhưng tính cách kiên cường, mạnh mẽ, y tá Hồng là một điểm nhấn, bóng hồng khiến Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) yêu sâu đậm, Bình (Lâm Thanh Nhã đóng) thầm thương trộm nhớ và Quang (Steven Nguyễn đóng) - thuộc bên kia chiến tuyến, cũng xao động sau lần đầu tình cờ hội ngộ.

Là một diễn viên trẻ sinh năm 1995 với hơn 10 năm trong nghề, Lê Hạ Anh có lối diễn tự nhiên, chân thật, truyền tải cảm xúc cho khán giả tin vào nhân vật, vào tình cảm giữa Hồng và Cường.

Ở phim "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần, hai nữ diễn viên trẻ nổi bật là Kaity Nguyễn và Trâm Anh. Trong đó, Kaity Nguyễn hóa thân nữ tiếp viên hàng không Tú Trinh. Ngoài "Tử chiến trên không", trong năm 2025, Kaity Nguyễn còn có vai Bình An trong phim "Yêu nhầm bạn thân" do Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh đạo diễn. Cô thể hiện cá tính nhân vật thông qua trang phục, giọng nói, sự tươi tắn, dễ thương.

Nữ diễn viên Trâm Anh vào vai nữ tiếp viên hàng không Nhàn - bay cùng chuyến với Tú Trinh. Trâm Anh thể hiện tốt các cảm xúc như sợ hãi, nhất là trong những cảnh cô bị không tặc đe dọa, tra tấn.

Một nữ diễn viên trẻ khác là Hồ Thu Anh với vai Ba Hương - thành viên của đội du kích tại căn cứ Bình An Đông, phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Cô thể hiện tốt các cảnh quay hành động gay cấn, thể hiện sự gan dạ, dũng cảm của nữ chiến sĩ. Bên cạnh đó, ở những cảnh đòi hỏi cảm xúc, sự mềm mại, nữ tính, Hồ Thu Anh cũng lột tả được, để lại ấn tượng về diễn xuất đa dạng.

Năm 2025, Lâm Thanh Mỹ xuất hiện trong nhiều phim, trong đó có "Khế ước bán dâu" do Lê Văn Kiệt đạo diễn. Cô vào vai Nhài - cô dâu trẻ của gia tộc họ Vũ, vô tình cuốn vào "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ. Lâm Thanh Mỹ tuy trẻ nhưng diễn xuất tốt, các vai diễn đầy thách thức xem ra chưa làm khó được cô.

Nữ diễn viên gạo cội Hồng Đào nhận được nhiều lời khen cho vai bà Lê Thị Hạnh trong phim "Mang mẹ đi bỏ" của đạo diễn Mo Hong-jin. Bà lột tả hình ảnh người phụ nữ 64 tuổi mắc bệnh Alzheimer, lúc nhớ, lúc quên. Hồng Đào phối diễn tốt với nam diễn viên trẻ Tuấn Trần, tạo thành một cặp mẹ - con cảm động.

Nữ diễn viên Lê Khánh cũng có vai diễn cảm xúc về tình chị em trong phim "Chị ngã em nâng" do NSƯT Vũ Thành Vinh đạo diễn.Cô mang đến cho khán giả hình ảnh một người chị yêu thương em trai hết mực nhưng lại áp đặt, muốn em đi con đường trải sẵn theo ý mình.

Nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc "lột xác" khi hóa thân vai Kim Tiền trong phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" của đạo diễn Nhật Trung. Cô đã thay đổi cách nhìn khán giả về mình khi vào vai một cô gái thực dụng, sắc sảo khác biệt so với những vai trước đây của mình.

Một số nữ diễn viên khác gây chú ý với những vai diễn trong năm 2025 còn có: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Thu Trang, Hoàng Kim Ngọc, Phương Mỹ Chi, Khả Như, Lan Thy, Đinh Ngọc Diệp, Tín Nguyễn, Hoàng Hà, Ngọc Xuân, Rima Thanh Vy, Uyển Ân...

Từ trái qua: Lê Hạ Anh vai Hồng trong phim “Mưa đỏ”, Kaity Nguyễn vai Tú Trinh trong phim “Tử chiến trên không”, Hồng Đào vai Lê Thị Hạnh trong phim “Mang mẹ đi bỏ”, NSƯT Kim Tuyến vai Hai Thơ trong phim “Mẹ biển”, Thúy Ngân vai Angel trong phim “Cô đừng hòng thoát khỏi tôi”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Những vai diễn lạ

Ở mảng phim truyền hình, NSƯT Kim Tuyến tạo chú ý với vai Hai Thơ trong tác phẩm "Mẹ biển" của NSƯT Nguyễn Phương Điền đạo diễn. Khi chồng là Đại (NSƯT Trương Minh Quốc Thái đóng) mất tích trong bão, Hai Thơ một mình nuôi con và sau này nối duyên với Ba Sịa (Cao Minh Đạt đóng). Không ai ngờ, sau nhiều năm, Đại lại trở về. Hai Thơ của NSƯT Kim Tuyến mộc mạc, hiền lành, tạo được nhiều cảm tình.

Ngoài NSƯT Kim Tuyến, Cao Thái Hà với vai Huệ trong "Mẹ biển" cũng nhận được nhiều lời khen. Một vai nặng về cảm xúc và thể chất được Cao Thái Hà thể hiện tốt. Huệ là phụ nữ miền biển luôn muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó nên dần lạc lối, trở nên nghiện ngập, sống trong bi kịch.

Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2 do NSƯT Nhâm Minh Hiền đạo diễn ghi dấu hai nữ diễn viên nhiều năm kinh nghiệm là Ngọc Lan và Hồng Ánh. Trong đó, Ngọc Lan vai Ánh Dương còn Hồng Ánh vai Thúy Hạnh. Thúy Hạnh là con dâu trưởng của Đỗ gia còn Ánh Dương là con dâu thứ. Kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, nên Hồng Ánh và Ngọc Lan diễn đầy cảm xúc, khiến khán giả thấu hiểu nỗi đau giằng xé với những vết thương lòng. Cả hai cũng tương tác, hỗ trợ cùng dàn nữ diễn viên trẻ trong phim như Quỳnh Lương, Bích Ngọc.

Phim dài tập "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" do Nguyễn Hoàng Anh đạo diễn ghi nhận sự đóng góp ấn tượng của Thúy Ngân, Lê Phương. Cả hai đều là gương mặt quen thuộc không chỉ với khán giả màn ảnh mà còn với Giải Mai Vàng. Thúy Ngân đã nhiều lần thắng giải còn Lê Phương cũng từng 4 lần vào tốp 5 vòng bầu chọn.

Trong phim, Thúy Ngân vào vai Angel - chuyên viên đội điều tra chống lừa đảo xuyên quốc gia. Một vai diễn nội tâm phức tạp khi phải hóa thân nhiều vai trong hành trình phá án và nhiều cảnh hành động đòi hỏi thể lực. Trong khi đó, Lê Phương thay đổi lớn về ngoại hình để vào vai Kimmie - đại tiểu thư nhà họ Chu mang nhiều tổn thương trong lòng. Kimmie là người thuộc giới LGBTQ+ (Cộng đồng người đồng tính nam, nữ, người song tính…), một vai lạ so với những vai chịu thương chịu khó, dịu dàng, hết lòng vì gia đình mà Lê Phương từng thể hiện.

Ngoài ra, màn ảnh nhỏ còn có nữ diễn viên trẻ Cù Thị Trà thu hút khán giả qua vai San - cô gái người Mông thông minh và nhiệt huyết của phim "Hẹn ước ngày xuân" do Nguyễn Love đạo diễn. Cô còn có vai Châu Thị Nam lương thiện, cô đơn, thầm lặng bảo vệ người mình thương trong phim "Dịu dàng ngày nắng" do Bùi Quốc Việt đạo diễn.

Nữ diễn viên Khánh Ly với vai Ánh Dương và Yên Đan vai Tường Vân trong phim "Đi về miền có nắng" của đạo diễn Quốc Thuận cũng đáng được nhắc đến; bên cạnh Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, Phương Oanh, Quỳnh Kool, Lan Phương, NSƯT Linh Huệ, Phùng Khánh Linh...

Đặc biệt, Ánh Dương là vai diễn cuối cùng của Ngọc Lan trước khi cô tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật sau 21 năm làm nghề.

