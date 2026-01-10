Phim "Thiên đường máu" tiến đến doanh thu trăm tỉ đồng

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến chiều 10-1, phim "Thiên đường máu" đã thu về gần 90 tỉ đồng. Phim vẫn đang đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, sau "Avatar 3: Lửa và tro tàn".

Với đà tăng hiện tại, "Thiên đường máu" đang nhiều khả năng sớm gia nhập câu lạc bộ phim Việt gặt hái doanh thu trăm tỉ đồng và cũng sẽ là tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đạt mức doanh thu này.

Cảnh trong "Thiên đường máu"

Phim nói về vấn nạn lừa đảo người Việt sang nước ngoài làm việc

Tác phẩm doanh thu tốt trong mùa phim Tết Dương lịch

Doanh thu phim đang thẳng tiến 100 tỉ đồng

"Thiên đường máu" là phim Việt Nam đầu tiên khai thác vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài làm việc bằng những lời chiêu dụ "việc nhẹ, lương cao".

Phim quy tụ dàn diễn viên: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Thanh Hương, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Bích Ngọc… Câu chuyện kể xoay quanh hành trình Tuấn (Quang Tuấn đóng) sang nước bạn tìm em gái tên Tâm (Bích Ngọc đóng). Tâm đang là nữ sinh, nhân dịp nghỉ hè đã cùng một người bạn tin lời "việc nhẹ lương cao", trốn mẹ và anh trai rời nhà đi làm và bị lừa vào một "khu tự trị".

Tuấn sang nước bạn, không chút đề phòng, trúng thuốc mê và bị đưa vào một "khu tự trị" khác do bà trùm Mỹ (Thanh Hương đóng) điều hành.

Cùng với những người khác, Tuấn bị buộc phải tham gia mạng lưới lừa đảo trực tuyến người Việt theo kế hoạch có sẵn. Nếu không đủ chỉ tiêu hằng ngày, anh và những người cùng cảnh ngộ bị tra tấn nhiều kiểu. Do đó, Tuấn cùng Thành (Hoài Lâm đóng) lên kế hoạch bỏ trốn...

Phim khắc họa chân thật số phận của những nạn nhân như Tâm, Tuấn, Thành…, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Những nỗi đau khiến một số nạn nhân hoảng loạn, buông xuôi, tìm cách giải thoát tiêu cực nhưng một số lại cố gắng sống sót, nung nấu mong muốn trốn thoát với giấc mơ đơn giản là được về nhà ôm mẹ một lần. Bên cạnh đó, các tuyến phản diện trong phim cũng được kể có chuyển biến tâm lý nhân vật chứ không theo kiểu hời hợt.

Sau khi ra mắt từ tối 30-12-2025, "Thiên đường máu" nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Phim cũng có một số điểm trừ nhưng tổng hòa thì đây vẫn là tác phẩm phản ánh hiện thực xã hội chân thật, tính cảnh báo cao, đáng được thưởng thức, ủng hộ.

Trong khi đó, tác phẩm bom tấn của đạo diễn James Cameron tính đến nay đã thu về hơn 264 tỉ đồng. Tổng doanh thu quốc tế của phim hiện đã vượt 1 tỉ USD.