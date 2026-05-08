Văn hóa - Văn nghệ

Trông chờ những bộ phim Việt hoành tráng

MINH KHUÊ

Điện ảnh Việt Nam không chỉ ngày càng tăng về số lượng mà còn cả về chất lượng với nhiều tác phẩm quy mô, kinh phí đầu tư hàng trăm tỉ đồng

Điện ảnh Công an nhân dân và Three C Studio vừa công bố thực hiện dự án phim "Mật mã Đông Dương", thể loại tình báo - gián điệp, do Trần Ka My làm đạo diễn. Phim sử dụng công nghệ kỹ xảo điện ảnh hiện đại để tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử.

"Bom tấn" chờ ngày ra rạp

"Mật mã Đông Dương" quy tụ những diễn viên quen thuộc: Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, NSND Trung Anh… Phim lấy cảm hứng từ một số hồ sơ về chiến sĩ tình báo Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Nhân vật chính của "Mật mã Đông Dương" là Trần Thắng, một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải thay danh tính và đánh đổi các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Bối cảnh câu chuyện chính của phim "bom tấn" này diễn ra tại Lào.

"Mật mã Đông Dương" dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30-4-2027. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, cho rằng việc đưa những câu chuyện về lực lượng tình báo Việt Nam đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh là hành trình tri ân những người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc.

Một tác phẩm hoành tráng khác đang trong quá trình thực hiện để ra rạp dịp lễ 30-4-2027 là phim "Nữ biệt động Sài Gòn" do Hàm Trần đạo diễn, Điện ảnh Công an nhân dân giữ vai trò sản xuất. Phim lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1970 - khoảng thời gian cuộc kháng chiến của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam go, khốc liệt.

Trông chờ những bộ phim Việt hoành tráng - Ảnh 1.

Buổi công bố dự án phim “Mật mã Đông Dương” tại Hà Nội. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, "Nữ biệt động Sài Gòn" còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm câu chuyện là cuộc đoàn tụ của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Ngày gặp lại cũng là lúc họ nhận ra sự thật: một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia trở thành nữ du kích dũng cảm.

Thời gian tới, khán giả còn được thưởng thức tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong thể loại chiến tranh, lịch sử với dự án "Cận kề cái chết". Lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thời điểm cuộc chiến bước vào lúc căng thẳng, phim xoay quanh một tù nhân vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển vũ khí chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. "Cận kề cái chết" dự kiến ra rạp năm 2027.

Chú trọng chất lượng

Từ việc mỗi năm chỉ trình làng 40 - 50 tác phẩm, đến năm 2026, dự kiến số lượng phim Việt ra rạp tăng lên khoảng 70 - 80. Phim Việt không chỉ tăng về số lượng mà còn cả về chất lượng với ngày càng nhiều tác phẩm quy mô, kinh phí đầu tư chạm mốc hàng trăm tỉ đồng.

Trong đó, đáng chú ý là việc hợp tác quốc tế để sản xuất phim Việt. Mới đây, Việt Nam - Hàn Quốc đã công bố việc phối hợp khai thác câu chuyện về anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, với kinh phí hàng trăm tỉ đồng.

Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, nhìn nhận: "Không chỉ tăng số lượng, phim Việt ngày càng có nhiều dự án quy mô lớn. Đây là tín hiệu vui cho thị trường điện ảnh và khán giả. Bàn tiệc với nhiều "món ngon" sẽ giúp khán giả có nhiều sự lựa chọn hơn, đồng thời tạo sự chú ý, thu hút nhiều người đến rạp xem phim hơn".

Các nhà chuyên môn cho rằng sau thành công của phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" và "Mưa đỏ", việc nhiều tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh là phù hợp với quy luật thị trường. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, những bộ phim với quy mô đầu tư "khủng", nội dung hướng về lịch sử, văn hóa cũng có thể chinh phục khán giả quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Một tín hiệu tích cực khác là không ít dự án điện ảnh quy mô lớn đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ các địa phương nơi đoàn phim chọn làm bối cảnh. Sự phối hợp này mang đến lợi ích cho cả hai bên.

Chẳng hạn, phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được tỉnh Ninh Bình hỗ trợ; phim "Hoàng hậu cuối cùng" của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito được sự trợ giúp nhiệt tình từ TP Huế. Đổi lại, hình ảnh 2 địa phương này được quảng bá hiệu quả trong phim.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, nhìn nhận: "Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ phim vì mục đích thương mại đơn thuần, mà là kể được câu chuyện về văn hóa Huế một cách trọn vẹn. 

Nếu phim thành công, đó không chỉ là thành quả của ê-kíp thực hiện mà còn thể hiện dấu ấn của TP Huế trên màn ảnh rộng". 

Một số tác phẩm điện ảnh hoành tráng khác sẽ ra rạp năm 2027 như: "Đất đỏ" do Lê Văn Kiệt đạo diễn, "Hoàng hậu cuối cùng" do Bảo Nhân - Nam Cito đạo diễn…


