Phim cá tính, độc lạ kén khán giả

Theo thống kê từ trang Box Office Việt Nam, phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê tính đến trưa 26-12 chỉ thu được hơn 4,8 tỉ đồng. Tác phẩm chỉ còn 7 suất chiếu, gần như rời rạp.

Chính thức đến với khán giả Việt từ ngày 28-11, "Quán Kỳ Nam" nhận được những bình luận khen nhiều hơn chê. Nội dung phim lấy bối cảnh khu chung cư cũ tại TP HCM những năm 1980, nữ chính Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến đóng) là một góa phụ làm nghề nấu cơm tháng trong chung cư. Tại đây, Kỳ Nam đã gặp gỡ dịch giả trẻ Khang (Liên Bỉnh Phát đóng), vừa chuyển đến làm việc tại TP HCM. Cả hai dần hình thành một mối liên kết tinh tế, không chỉ là tình bạn mà còn là sự đồng cảm sâu sắc đến từ sự hiểu biết, cảm nhận cuộc sống lẫn văn hóa.

Cảnh trong phim “Quán Kỳ Nam”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim được quay hoàn toàn bằng phim 35 mm, giàu ngôn ngữ điện ảnh, màu đẹp, kể câu chuyện lãng mạn, đầy chất thơ bằng nhịp điệu nhịp nhàng, đôi khi chậm rãi. Mặc dù tạo được sự đồng cảm, những lời khen trên mạng của một bộ phận khán giả, những người làm nghề nhưng "Quán Kỳ Nam" vẫn thất bại ở phòng vé. Đây là điều đã được dự đoán trước đó, bởi giới trẻ - đối tượng chính ra rạp hiện nay - khó có thể hào hứng với câu chuyện phim.

Trước "Quán Kỳ Nam", phim "Trái tim què quặt" của đạo diễn Quốc Công cũng trong tình cảnh tương tự. Phim ra rạp từ ngày 7-11 nhưng đến khi rời rạp chỉ thu về hơn 834 triệu đồng. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển của Pháp "À Cloche-coeur" (Trái tim què quặt) của nhà văn Catherine Arley, mở ra một vụ án mạng bí ẩn làm chấn động cả vùng quê yên bình. Những diễn viên tham gia có Trần Nghĩa, Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Việt Hưng, Nhật Linh…

Phim "Thai chiêu tài" của đạo diễn Trần Nhân Kiên, ra rạp từ ngày 7-11 nhưng khi rời rạp cũng chỉ thu về hơn 2,9 tỉ đồng. Đây là tác phẩm thể loại kinh dị tâm lý. Câu chuyện được kể theo cấu trúc chương hồi, mở ra số phận của từng nhân vật và những nỗi đau, những ám ảnh liên thế hệ được ví như những vòng luân hồi không lối thoát.

Ngoài ra, những phim khác như "Phá đám: Sinh nhật mẹ" của giám chế Nguyễn Thanh Bình, "Mưa trên cánh bướm" của đạo diễn Dương Diệu Linh… cũng chung "số phận" thất thu trước khán giả đại chúng.

Người trong giới nhận định các phim độc lập, nghệ thuật hoặc những phim được đầu tư tâm huyết, mang cá tính riêng của người sáng tạo rất cần cho thị trường điện ảnh nói chung và điện ảnh Việt nói riêng. Bởi lẽ, bên cạnh những phim thương mại, những tác phẩm chạy theo xu hướng chung, đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả đại chúng thì cũng cần xây dựng những bộ phim có nét riêng để tạo điểm nhấn cho thị trường điện ảnh.

Vì thế, trong hành trình nhà làm phim tìm kiếm những khán giả đồng cảm, nâng cao dần thị hiếu khán giả, điện ảnh Việt cần có những rạp chiếu, những suất chiếu hỗ trợ hoặc các quỹ đồng hành từ cơ quan quản lý để giúp nhà làm phim duy trì lửa đam mê, giúp an tâm hơn trong sáng tạo.