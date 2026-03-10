Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Hướng đến đô thị xanh, nâng chất lượng sống

Sáng 10-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 17 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Tây để trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM, đơn vị bầu cử số 17 tiếp xúc cử tri phường Bình Tây

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhiều cử tri đã phát biểu ý kiến, nêu lên các vấn đề thiết thực từ đời sống người dân trên địa bàn.

Cử tri Hồ Minh Hải cho biết cử tri tin tưởng các ứng cử viên đều có năng lực và xứng đáng. Ông kiến nghị TPHCM cần khai thác hiệu quả các khu đất trống dưới gầm cầu vượt để làm không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, vừa tránh lãng phí tài sản công, vừa hạn chế tình trạng tụ tập gây mất trật tự.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị sớm đưa các cống ngăn triều vào hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả chống ngập cho thành phố, tránh kéo dài gây lãng phí.

Cử tri Nguyễn Văn Thoa bày tỏ mong muốn các ứng cử viên có những chương trình hành động cụ thể, mang tính đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số theo định hướng của Đảng.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Thu Xuân kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử, làm cầu nối hiệu quả giữa người dân với chính quyền. Bà cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường. Theo bà, dù thành phố hướng tới mục tiêu xanh - sạch - đẹp nhưng thực tế tại nhiều tuyến đường lớn và cả các hẻm sâu vẫn còn tình trạng rác thải tồn đọng. Bà đề nghị cần chấn chỉnh việc bỏ rác không đúng quy định và tình trạng thu gom rác chậm, có nơi 2-3 ngày mới thu gom một lần.

Quan tâm đến an sinh xã hội, cử tri Đỗ Liên Ngọc Lý kiến nghị thành phố cần có thêm chính sách phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tạo điều kiện để các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ có cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Cử tri Trần Tất Thạnh chia sẻ nhiều quan tâm của thanh niên trên địa bàn phường về cơ hội học tập và lập thân lập nghiệp

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri phường Bình Tây và cho rằng nhiều kiến nghị rất sát với thực tiễn đời sống.

Ông đánh giá đề xuất khai thác các khu đất trống, đặc biệt là những khu vực dưới gầm cầu vượt, để làm không gian sinh hoạt cộng đồng là ý tưởng hay, cần được nghiên cứu để triển khai.

Theo ông, lãnh đạo TPHCM cũng đã định hướng tận dụng tạm thời các khu đất trống nhằm tạo thêm không gian công cộng phục vụ người dân. Điều này cho thấy thành phố rất quan tâm đến việc phát triển các không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và xây dựng chính quyền phục vụ.

Video: Cử tri Trần Tất Thạnh nêu ý kiến gửi gắm đến ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP HCM

Ông Lê Quốc Phong cũng cho biết trong thời gian tới, TPHCM sẽ tập trung vào một số định hướng lớn như đột phá về hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chú trọng các chính sách an sinh xã hội, phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Các ý kiến của cử tri sẽ được các ứng cử viên tiếp thu, nghiên cứu và phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri trẻ