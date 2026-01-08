Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, tạo ra sản phẩm cụ thể

Chiều 8-1, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, chủ trì hội nghị.

Nhiều kết quả tích cực

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cho biết đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình công tác và nhiệm vụ năm 2025 theo nội dung chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực.

Tiếp tục nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng; tận dụng mạnh mẽ các cơ chế của Nghị quyết 98/2023/QH15 để phát triển thành phố; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57/2024 trong hoạt động từng cơ quan, đơn vị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đạt nhiều kết quả theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 18, Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, đánh giá năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có biến động về nhân sự lãnh đạo và tổ chức bộ máy do quá trình sắp xếp bộ máy, hợp nhất các đơn vị.



Dù vậy, đơn vị đã nỗ lực triển khai công việc theo chương trình đề ra từ đầu năm, điều chỉnh phù hợp thực tiễn địa phương và chuẩn bị chu đáo cho đại hội nhiệm kỳ mới; là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Lê Quốc Phong cho biết năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, đòi hỏi sự tăng tốc ngay từ đầu năm, có những kết quả cụ thể để nhiệm kỳ 2025-2030 đột phá thực sự.

Do đó, ông Lê Quốc Phong yêu cầu cần tập trung làm tốt về công tác chính trị, tư tưởng. Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM với 19 tổ chức cơ sở Đảng, khoảng 6.000 đảng viên, gồm các đơn vị trực thuộc là các cơ quan tham mưu, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, khối báo chí và Học viện Cán bộ.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM - trao đổi với đại biểu tại hội nghị

Ông Lê Quốc Phong đánh giá đây là đơn vị đóng vai trò quan trọng, tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về các vấn đề hệ trọng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cần nắm bắt kịp thời dư luận nội bộ, đảm bảo khối cơ quan vững vàng nhất về bản lĩnh chính trị, không để phát sinh vấn đề tư tưởng; đổi mới mô hình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.



Ông Lê Quốc Phong cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả các nghị quyết; đổi mới phương thức quán triệt Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy TPHCM theo hướng nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp đảng viên tiếp cận thông tin kịp thời, hiểu sâu, hiểu kỹ, nắm chắc quan điểm, định hướng.

Đồng thời xây dựng chương trình hành động trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, cơ chế và phân công trách nhiệm rõ ràng theo tinh thần "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ"; quan trọng nhất là phải tạo ra sản phẩm có hiệu quả. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Đảng và chuyên môn, phấn đấu nằm trong nhóm đơn vị đi đầu.

Những đầu việc quan trọng khác cũng được ông Lê Quốc Phong chỉ đạo như củng cố tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí; không chờ đến khi có vụ việc, vi phạm mới thực hiện kiểm tra, giám sát mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề để cảnh báo từ xa, phát hiện từ sớm các dấu hiệu vi phạm.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM chúc mừng các cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tặng Giấy khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025; 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2021-2025; tặng Giấy khen cho 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2021-2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM khen thưởng 6 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tốt trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2025, trong đó có Đảng bộ Báo Người Lao Động ở lĩnh vực công tác tuyên giáo, dân vận.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM chúc mừng 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM chúc mừng 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2021-2025

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2021-2025

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao Giấy khen cho Đảng bộ Báo Người Lao Động vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025







